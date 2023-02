Verkehrsbehinderung: Ab sofort Staugefahr vor dem Großprojekt Bergedorfer Tor

Bergedorf. Das Finale des Großbauprojekts Bergedorfer Tor wirft buchstäblich seine Schatten voraus – jedenfalls für die Autofahrer auf der Bergedorfer Straße. Ab sofort ist die rechte Fahrspur der B 5 vor der Baustelle für neun Tage gesperrt. In Richtung Bergedorfer Zentrum sind vor allem im Feierabendverkehr deshalb lange Staus zu befürchten.

Als Grund für die Sperrung gibt die Polizei „kurzfristig erforderliche Baumaßnahmen“ an – so kurzfristig, dass sie über die Verkehrseinschränkung am Donnerstag (2. Februar) erst um 10.53 Uhr informierte, obwohl die Fahrbahn schon ab 10.30 Uhr gesperrt war. Dauern werden die Arbeiten voraussichtlich bis Freitag, 10. Februar. Mit der Freigabe der Spur wird für 16 Uhr gerechnet.

Eröffnung des Bergedorfer Tors ab 30. April in drei Schritten

Tatsächlich befindet sich das 140-Millionen-Euro-Projekt Bergedorfer Tor im Endspurt. Seit zwei Wochen schon werden am zentralen neungeschossigen Turm von außen in teils luftiger Höhe die letzten Handgriffe an den unzähligen Fenstern gemacht. Zudem gleicht die Stuhlrohrstraße auf der Gebäuderückseite einer Baustellenstraße, wird die Zufahrt zum Parkhaus des CCB-Fachmarktzentrums hier regelmäßig von kleineren oder auch größeren Baufahrzeugen blockiert.

Die Zeit drängt, denn schon in zwölf Wochen soll sich hier der erste Gebäudeteil mit Leben füllen. Zum 30. April zieht an der Stuhlrohrstraße ein Seniorenzentrum samt Pflegeeinrichtung ein. Weiter geht es im Mai dann gleich nebenan mit dem Gebäudeteil am Weidenbaumsweg, wo sich verschiedene medizinische Einrichtungen und Praxen eingemietet haben, darunter auch ein Sanitätshaus und eine Apotheke.

Zum Finale öffnet schließlich auch der sogenannte Office Tower, an dem derzeit noch die Fensterarbeiten mit großem Hubsteiger laufen. Geplant ist, das Herzstück des Bergedorfer Tors Ende Juni zu öffnen. Hier hat sich unter anderem Deutschlands größter Anbieter für Co-Working mehr als 2000 Quadratmeter Bürofläche gesichert, die vom einzelnen Schreibtisch bis zur kompletten Etage stunden-, tage- oder auch monatsweise angemietet werden können. Zudem zieht im Erdgeschoss das Restaurant „Mazé Mazé“ ein, das im grünen Innenhof des Gebäudekomplexes auch einen komfortablen Außenbereich bekommt.

Ob bis dahin weitere Straßensperrungen erforderlich sind, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass der Fuß- und Radweg vor dem Gebäude noch mindestens bis zu den Sommerferien unpassierbar bleibt.