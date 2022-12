Der Siegerentwurf: So sollen die beiden Neubauten auf dem Grundstück des bereits abgerissenen ehemaligen Karstadt-Hauses am Bergedorfer Markt aussehen.

„Es macht richtig Spaß, Bergedorf in dieser Phase des Aufbruchs zu erleben“, sagt Baudezernent Lars Rosinski. Was in 2023 geplant ist.