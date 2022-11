Leihfahrräder in Bergedorf: Zahl der StadtRad-Stationen soll sich verdoppeln

An der StadtRad-Station vor St. Petri und Pauli in Bergedorf liehen im zweiten Quartal 2022 insgesamt 284 Nutzer Fahrräder aus.

Bergedorf. Mag die Konkurrenz durch E-Roller und E-Scooter auch stetig wachsen: Die roten StadtRäder werden in Hamburg trotzdem gern genutzt. Zwar ist die Zahl der Fahrten seit 2018 rückläufig, doch noch immer melden sich jedes Jahr zwischen 50.000 und 69.000 Kunden neu im System an. Die Stadt Hamburg und Betreiber DB Connect wollen das StadtRad-Netz deshalb weiter ausbauen. Und auch im Bezirk Bergedorf sind bis 2025 weitere Standorte geplant, heißt es in der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der CDU. Die Dimension überrascht aber doch: Die Zahl der Standorte im Bezirk Bergedorf – bisher 16 – soll sich verdoppeln. 16 weitere Ausleihorte sind geplant.

Die Standorte für die Leihfahrräder wurden auch bereits grob ausgewählt. In der Liste finden sich unter anderem der Dweerlandweg bei der JVA Billwerder, die Lohbrügger Landstraße/Ladenbeker Furtweg, der Bahnhof Bergedorf (Ausgang Bergedorf), die Glasbläserhöfe, der Schilfpark und der Frascatiplatz. Neu auch: Mit einem Standort in Fünfhausen und einem am Ochsenwerder Landscheideweg soll erstmals das Landgebiet angeschlossen werden.

StadtRad: 16 weitere Stationen mit Leihfahrrädern in Bergedorf

Bis es soweit ist, kann es allerdings noch dauern. Denn es handele sich „um sogenannte Makrostandorte, das heißt, es müssen bei den meisten Standorten noch konkrete Flächen bestimmt werden“, sagt Bezirksamtssprecher Lennart Hellmessen. Die meisten Orte seien aber bereits vom Bezirk geprüft worden und „decken sich mit unseren Vorstellungen“.

Auch die Stadt weist darauf hin, dass noch nichts konkret ist: „Planung, Abstimmung und Realisierung unterliegen vielfältigen Abhängigkeiten“, heißt es. Entsprechend gebe es noch keine genauere Terminplanung bis 2025. Priorisiert werde nach „Nutzungspotenzial und in Abhängigkeit von Synergieeffekten mit anderen Maßnahmen“. Wo also sowieso gerade geplant oder gebuddelt wird, kann eine Station schneller realisiert werden als anderswo. In Einzelfällen könnten Standorte aber auch noch verworfen werden.

Bergedorfer StadtRad-Standorte sind nicht sehr frequentiert

In der Hitliste der meistgenutzten StadtRad-Stationen findet sich bisher kein Bergedorfer Standort. Im zweiten Quartal 2022 waren eher innerstädtische Standorte wie der Goldbekplatz und der Grindelhof sehr gefragt (knapp 7000 Entleihen). Bergedorf taucht erst auf Platz 182 auf: Am Bahnhof Bergedorf, Lohbrügger Seite, gab es 819 Ausleihen.

Und das sind die geplanten Standorte für Bergedorf bis 2025: Dweerlandweg/JVA Billwerder, S-Bahn Mittlerer Landweg / Am Gleisdreieck, Heidkampsredder/Kirschgarten, Lohbrügger Landstraße/Ladenbeker Furtweg, Bahnhof Bergedorf/Weidenbaumsweg, Friedrich-Frank-Bogen Mitte, Glasbläserhöfe/Weidenbaumsweg, Schilfpark, Frascatiplatz/Neuer Weg, Neuer Weg/Aldi, August-Bebel-Straße/Ernst-Henning-Straße, Nettelnburger Straße/Katendeich, Adolf-Köster-Damm/Felix-Jud-Ring, Curslack, Durchdeich/Süderquerweg, Ochsenwerder Landscheideweg/Elversweg.