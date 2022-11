Baugenossenschaft Bergedorf-Bille zieht um

Büro Freitag geschlossen Baugenossenschaft Bergedorf-Bille zieht in Neubau an B5

Bergedorf. Noch werkeln die Bauarbeiter kräftig am Bergedorfer Tor. Doch Teile des Komplexes sind bereits fertiggestellt: Am Freitag, 25. November, zieht nun die Baugenossenschaft Bergedorf-Bille in den Neubau. Das Büro am alten Standort Bergedorfer Straße 118-122 bleibt deshalb an diesem Tag geschlossen, informiert die Gemeinnützige Baugenossenschaft. Wiedereröffnung ist am Montag, 28. November, in den neuen Büros.

Baugenossenschaft bezieht Zentrale mit etwa 3000 Quadratmetern Bürofläche

Die Hauptverwaltung an der Bergedorfer Straße 100 soll „Dreh- und Angelpunkt“ der Bergedorf-Bille werden, sagt Vorstand Marko Lohmann. „Hier arbeiten wir in direkter Nachbarschaft zu einigen unserer Nutzerinnen, die bis Februar 93 neue Bergedorf-Bille-Wohnungen – einschließlich zweier Hausgemeinschaften – an der Stuhlrohrstraße beziehen werden.“ Die neue Unternehmenszentrale hat etwa 3000 Quadratmeter Bürofläche auf vier Etagen, zudem etwa 2000 Quadratmeter in der Fremdvermietung sowie 107 Stellplätze in der Tiefgarage. Die Bürozeiten sind montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr.

Für den alten Standort an der Bergedorfer Straße 118-122 denkt die Baugenossenschaft gerade über Konzepte nach. Im Gespräch ist eine moderne Wohnform mit Cluster-Wohnungen, in denen sich die Bewohner Gemeinschaftsräume teilen.