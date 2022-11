Vinhagenweg wegen Straßensanierung drei Wochen Vollsperrung

Die Asphaltdecke weist grobe Risse und Löcher auf. Die werden jetzt saniert. Was die Sperrung für die Anwohner bedeutet.

Hamburg. Den direkten Anwohnern hat das Bezirksamt bereits Bescheid gesagt: Vor ihren Haustüren beginnen nächsten Montag, 21. November, Straßenarbeiten, die bis zum 9. Dezember andauern. Im stark beschädigten Vinhagenweg und in der Chrysanderstraße, am oberen Stück zwischen Vinhagenweg und der Bergedorfer Schlossstraße, muss die Fahrbahnoberflächen saniert werden – es gibt einfach zu viele Löcher und Unebenheiten. Das bedeutet eine dreiwöchige Vollsperrung mit zwei Bauphasen.

Dazu wird die Verkehrsführung geändert – so wie es den Bergedorfern vor knapp zweieinhalb Jahren bekannt war: Wer vom Mohnhof kommt, kann dann direkt links in die Bergedorfer Schlossstraße einbiegen. Die Einbahnstraßenregelung wird also für den Zeitraum der Sanierung umgekehrt.

Die Schilder müssen vorübergehend verschwinden: Für drei Wochen dürfen die Bergedorfer hier wieder links in die Bergedorfer Schloßstraße einbiegen - voraussichtlich bis zum 9. Dezember.

Der Wochenmarkt sei weiterhin fußläufig erreichbar, erklärt Rathaussprecher Lennart Hellmessen: „Die Maßnahme ist auch mit der Straßenverkehrsbehörde sowie der Stadtreinigung abgestimmt.“ Die Kosten für die Arbeiten sind mit 150.000 Euro angesetzt. stri