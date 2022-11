Polizei Hamburg: Kuriose Serie von Autodiebstählen stellt Kripo vor Rätsel

Hamburg. Gleich sechs Autos sind Ende vergangener Woche und am Wochenende in Lohbrügge sowie Boberg verschwunden. Die Kripo Bergedorf ermittelt und vermutet einen Zusammenhang der Diebstähle – obwohl alle betroffenen Fahrzeuge nicht besonders hochwertig oder von einer identischen Marke sind.

Kripo Bergedorf: In Kirchwerder wurde ein verschwundener Pkw gefunden

Es handelt sich neben einem Mazda, der von der Boberger Höhe verschwand, um einen am Heidkampsredder geparkten Ford Mondeo, einen Hyundai Tucson aus dem nahen Kirschgarten und einen Ford Kuga, der an der ebenfalls nicht weit entfernten Leuschnerstraße geparkt war. Zudem ist am Moosberg ein Hyundai Kona verschwunden.

Alle Pkw wurden entweder in der Nacht von Donnerstag zum Freitag oder in der Nacht zum Sonnabend gestohlen. Wieder aufgefunden wurde lediglich ein Audi in Kirchwerder, der Sonntagmorgen nicht mehr dort stand, wo er am Abend zuvor am Süderquerweg abgestellt worden war. Sein Besitzer fand ihn später dann aber wieder – nur wenige Hundert Meter entfernt, ebenfalls am Süderquerweg.

Wer Hinweise zu den verschwundenen Autos geben kann oder in den fragliche Nächten Verdächtiges bemerkt hat, erreicht die Bergedorfer Polizeiwache unter Telefon 040/428 65 43 10.