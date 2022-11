Polizei Geesthacht: Wo Autodiebe und Einbrecher am Wochenende zugeschlagen haben

Die Polizei in Geesthacht musste am Wochenende zu 74 Einsätzen ausrücken (Symbolfoto).

Geesthacht. Zwei Autodiebstähle, drei Einbrüche und eine Trunkenheitsfahrt sind nur die Spitze eines ereignisreichen Wochenendes für die Beamten des Polizeireviers Geesthacht. Von Freitagmittag, 11. November, bis zum Sonntagabend, 13. November, rückte die Polizei zu 74 Einsätzen aus.

Einem 60-jährigen Mann aus Niedersachsen, der am Sonnabend in einem Café im Famila-Markt in Geesthacht war, wurde gegen 14.30 Uhr sein BMW-Oldtimer vom Parkplatz gestohlen. Das silberne 635-CSI-Coupé mit Baujahr 1983 hat laut Gutachten einen Wert von 40.000 Euro. In der Nacht zum Sonntag wurde zwischen 23.30 und 10.30 Uhr ein Hyundai Kona vor der Haustür des Halters im Binsenstieg, unweit der HEM-Tankstelle, entwendet.

Zweiter Autodiebstahl am Binsenstieg in acht Tagen

Es ist bereits der zweite Diebstahl binnen acht Tagen in dieser Straße. Am 5. November war ein Kia Sportage gestohlen worden. In beiden Fällen wurde bei den Wagen das sogenannten Key-Go-System überlistet. Bei diesem öffnet sich das Fahrzeug bereits, wenn sich der Halter mit dem Schlüssel nähert.

Am Sonnabend ist in drei Einfamilienhäuser eingebrochen worden. Zweimal war der Tatort die Lindenbreite in Escheburg, der dritte Fall war am Amselweg in Kröppelshagen. Am Sonnabend, um kurz nach 18.30 Uhr, war Passanten ein 51-jähriger Mann an der Düneberger Straße nach Streitigkeiten auf einem Parkplatz aufgefallen, der unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, ergab der Atemalkoholtest 2,7 Promille.