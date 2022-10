Polizei Hamburg sucht Zeugen: 23-Jährige nachts am Schillerufer attackiert

Hamburg. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Sexualdelikts, das sich am Sonnabend in Bergedorf zugetragen haben soll. Danach wurde in der Nacht zum Sonnabend um 1.43 Uhr eine 23 Jahre alte Frau attackiert, als sie auf dem Nachhauseweg war. Ein Mann versuchte am Schillerufer, sie in ein Gebüsch zu drängen.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat den 20 bis 30 Jahre alten Mann gesehen?

Doch die Frau wehrte sich nach Kräften, woraufhin der Täter von ihr abließ und in Richtung Bergedorfer Bahnhof flüchtete. Der hagere Angreifer wird 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben, 20 bis 30 Jahre alt. Er hat dunkle Haare, trug eine Bluejeans und eine Jeansjacke mit Fellkragen. Die Ermittler suchen zudem einen etwa 40-Jährigen, der alkoholisiert den Wanderweg passierte. Hinweise unter Telefon 040/428 65 67 89.