Tanzaktion "Dance.Summer" von Salsa bis Discofox: Jeder kann kostenlos mittanzen

Bergedorf. Nun heißt es wieder: Ab aufs Parkett und nach Herzenslust tanzen und swingen. Der „Dance. Summer!“ unserer Zeitung mit der Tanzgiesellschaft Geesthacht und dem Bergedorfer Rhythm & DanceTanzstudio geht in die finale Runde: Am Sonnabend, 24. September, werden im Tanzstudio am Weidenbaumsweg 139 wieder kostenlose Kurse gegeben. Und mitmachen kann jeder, der Spaß am Tanzen hat.

Letzte Tanzaktion im „Dance.Summer!“ startet mit Lady Latin Dance

Los geht es um 17 Uhr mit dem Lady Latin Dance. Auch ohne Vorkenntnisse lernen Frauen hier, sich elegant, geschmeidig und sexy zu bewegen. Einen Partner brauchen sie dafür nicht. Um 18 Uhr starten dann gleich zwei Kurse: Discofox ohne oder wahlweise mit leichten Vorkenntnissen. Discofox gilt als der Tanz für jede Gelegenheit – denn mit drei Grundschritten lässt er sich leicht erlernen. Im Kursus für Menschen mit Vorkenntnissen gibt es noch ein paar neue Figuren dazu. Weiter geht’s dann um 19 Uhr mit heißen, lateinamerikanischen Rhythmen. Zwei Salsa-Kurse für Paare werden angeboten – auch hier ohne oder wahlweise mit Vorkenntnissen. An die Kurse schließt sich um 20 Uhr eine Tanzparty an: Ob Salsa, Discofox, Standard, Latein – für alle soll etwas dabei sein. Und mitmachen kann jeder. Anmeldungen sind online möglich unter info@rhythmdance.de oder Telefon 040/73 09 27 80. Die Teilnahme ist kostenlos.

Unsere Aktion „Dance. Summer!“ läuft bereits seit dem 3. September mit großem Erfolg. Schon zum Auftakt in Geesthacht waren viele Tanzfreudige mit dabei. Bei einer Freiluftaktion in der Fußgängerzone der Elbestadt verwandelten Kinder und Jugendliche den Gehweg in ein Tanzparkett. Es folgten weitere Open-Air-Aktionen in Geesthacht sowie eine Kids- und Teens-Show auf dem Bahnhofsvorplatz in Bergedorf.