Landmarkt in Bergedorf lockt mit Spezialitäten von Wild bis Nussecken

In der City wird am 24. und 25. September wieder gefeiert – und es gibt viel zu schlemmen. Was der Landmarkt alles bietet.

Bergedorf. Der Herbst soll sich am Wochenende in Bergedorf wieder von seiner besten Seite zeigen: Denn dann wird in der City der traditionelle Landmarkt gefeiert – mit Ausstellern, die Obst, Gemüse, Blumen, Pflanzen oder Kunsthandwerk der Saison anbieten. Und auch alle Feinschmecker sind Sonnabend, 24. September (10 bis 18 Uhr), und Sonntag, 25. September (11 bis 18 Uhr), in der Alten Holstenstraße zwischen Kirche und Weidenbaumsweg richtig: An etlichen Ständen darf nach Herzenslust geschlemmt werden.

Zum Beispiel am Stand von Wildglück. Ob Hamburger im Brötchen, Bratwurst, Krakauer: „Alles wird dort aus Wild hergestellt“, weiß Veronika Vogelsang, die den Landmarkt im Auftrag der Wirtschaftsinitiative WSB organisiert. Und Wild habe einen Vorteil gegenüber anderen Fleischsorten: „Es hat nie Antibiotika gesehen, weil es kein Fleisch gezüchteter Tiere ist.“

Auch die die kulinarischen Klassiker dürfen auf dem Landmarkt nicht fehlen

Neben Wildglück gibt es auch einen Anbieter, der Mettwurst, Schinken, Sülze oder Pastete aus Wildschwein und Rotwild verkauft. Makrele, Aale und andere Fischsorten zum Mitnehmen bietet zudem Räucher Rudi an.

Fehlen dürfen beim Landmarkt aber auch nicht die kulinarischen Klassiker, etwa der Schwenkgrill oder der Stand mit Schmalzkuchen und Mutzenmandeln. Spezielle Kaffeeröstungen und Kuchen bietet ein weiterer Stand an. Onkel Emma vom Reetwerder hat zudem Nussecken im Verkauf.

Natürlich gibt es auch den verkaufsoffenen Sonntag am 25. September

An vielen weiteren Ständen soll es Köstlichkeiten geben. So wird eine Ausstellerin Holzofenbrot anbieten. Andere verkaufen Honig oder selbst gemachten Chutney. Die Selbsterzeuger werden jede Menge frisches Obst und Gemüse dabei haben. Wer an den Ständen nicht fündig wird, kann die vielen Bergedorfer Cafés und Restaurants besuchen, die zum Landmarkt geöffnet haben.

Und es gibt viele weitere Programmpunkte. So wird es eine Kinderspaßwelt auf dem Bahnhofsvorplatz geben, Jazz im Schloss und natürlich den verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

