Verkaufsoffener Sonntag Bergedorf: City verwandelt sich in herbstlichen Landmarkt

Hamburg. Frisches Obst, Gemüse und Blumen aus der Region, dazu allerlei Handgefertigtes wie Körbe, Schmuck und Taschen. Und natürlich dürfen auch die Schlemmerstände mit Wildburger, Räucherfisch und Holzofenbrot nicht fehlen: Am kommenden Wochenende, 24. und 25. September, ist wieder Landmarkt in Bergedorf. Dann verwandelt sich die Bergedorfer Innenstadt in eine herbstlich dekorierte, bäuerliche Marktmeile, die mit einer ganz besonderen Atmosphäre verzaubert. Zudem haben am Sonntag, 13 bis 18 Uhr, die Geschäfte geöffnet.

Landmarkt mit offenem Sonntag, viel Musik, Frische und Spaßwelt

Besondere Hingucker dürften der Erntedank-Leiterwagen der Gemeinschaft Vier- und Marschlande und der Vierländer Gemüseewer sein, der am Serrahn festmacht. Die Erntemajestäten wollen am Sonntag den Markt besuchen. Für Kinder gibt es an beiden Tagen eine große Spaßwelt auf dem Bahnhofsvorplatz mit Hüpfburgen, Karussell und Schminkstand. Fetziger Skiffle der „Appletown Washboard Worms“ soll am Sonntag von 11 Uhr an im Schlosshof erklingen.

Der Landmarkt ist Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.