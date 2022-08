Aktenzeichen XY – Fall Nancy Köhn: Zahlreiche Hinweise nach TV-Fahndung

Cuxhaven/Hamburg. Was ist 2009 mit Nancy Köhn aus Hechthausen in Niedersachsen passiert? Diese Frage versuchen Ermittler aus Cuxhaven auch 13 Jahre nach dem Verschwinden zu klären. Der sogenannte Cold Case war deswegen erneut Thema bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY am Mittwochabend.

Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner und der Bruder der Vermissten waren dort zu Gast. Anschließend gingen bei verschiedenen Polizeidienststellen bis zum Donnerstagvormittag etwas mehr als ein Dutzend Hinweise ein, denen nun nachgegangen wird. „Eine heiße Spur sei bisher noch nicht dabei gewesen“, erläutert Brenner. „Wir werden weiter alles tun, um den Fall von Nancy aufzuklären“.

Aktenzeichen XY: Spur im Fall Nancy Köhn führt nach Hamburg

Eine Spur in diesem Fall führt nach Allermöhe in Hamburg. Das Auto von Nancy Köhn wurde an der S-Bahn-Station Mittlerer Landweg abgestellt und zurückgelassen. Bekannt ist, dass ihr blauer Ford Mondeo Ende April von einer Hamburger Behörde an der S-Bahn-Station Mittlerer Landweg im Stadtteil Allermöhe entstempelt wurde. Zuvor hatte die Halterin, die damals schon verschwunden war, nicht auf die Post der Behörde reagiert.

Weil der Ford auf dem Parkplatz an der S-Bahn Station anschließend aufgebrochen wurde und laut Polizei somit eine Gefahr darstellte, wurde das Auto abgeschleppt und verschrottet. Dies geschah, noch bevor die Familie von Nancy im Juli 2009 eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattete. Die Polizei Cuxhaven gründete daraufhin eine Ermittlungsgruppe. Doch was mit Nancy Köhn passierte, konnten die Beamten nicht klären.