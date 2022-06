Polizei Hamburg: Vermisst! Wer hat die 89-jährige Melanie Martens gesehen?

Die Frau lebt in einem Seniorenzentrum in Lurup. Seit Dienstagabend ist sie spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hamburg. Die 89 Jahre alte Melanie Martens, die in einem Seniorenzentrum am Böttcherkamp in Lurup lebt, wird seit Dienstagabend vermisst. Die Polizei Hamburg fahndet mit einem Foto nach der alten Dame – zuletzt gesehen wurde sie am Dienstag gegen 20 Uhr. Seitdem ist sie spurlos verschwunden.

"Die Vermisste hatte Dienstagabend das von ihr bewohnte Pflegezentrum verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Dienstag. Intensive Suchmaßnahmen waren bisher erfolglos. Deshalb hat eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die 89-Jährige ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat graue, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine weiß-grün-gestreifte Jacke und eine beigefarbene Hose. Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt 121.

Personen, die Hinweise zu Melanie Martens geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jede Polizeidienststelle zu melden.