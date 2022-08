„In Der Natur“: Jetzt wird bei Deichkind auch gejodelt

Hamburg. Neues von der Bergedorfer Band Deichkind, die ihre Musik als Tech-Rap bezeichnet und in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern kann: Die Jungs vom Deich veröffentlichen am 17. Februar ihr neues Album mit dem Titel „Neues vom Dauerzustand“. Eine Single-Auskopplung aus dem Longplayer ist gerade erschienen: „In Der Natur“ heißt der Hip-Hop-Song, in dem auch gejodelt wird.

Sehenswert, weil einfallsreich, schräg und mit Anspielungen auf Filmklassiker, ist auch das dazu aufgenommene Musikvideo, das auf Youtube bereits am Tag nach der Veröffentlichung mehr als 148.000 Aufrufe zählte.

Bergedorfer Band mit vielen live-Auftritten im kommenden Sommer

Im kommenden Sommer sind die Bergedorfer, deren Auftritte längst aufwendige, fantasievolle Inszenierungen in dem Spannungsfeld von Irrsinn und Genialität sind, zwischen dem 21. Juni und dem 2. September mehrfach live in großen Hallen und unter freiem Himmel zu erleben.

In Hamburg treten Deichkind – das sind im Kern Sebastian Dürre aka Porky, Henning Besser aka La Perla und Philipp Grütering aka Kryptik Joe – am Sonnabend, 26. August 2023, an der frischen Luft auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld auf. Die Musiker selbst bezeichnen ihre Konzerte als „Kindergeburtstage für Erwachsene“ und treffen damit den Punkt. Internet: deichkind.de.