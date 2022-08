Wo für das Bergedorfer Stadtfest Straßen gesperrt werden

Rund 300.000 Besucher werden vom 26. bis 28. August erwartet. Die ersten Straßensperrungen werden bereits am Mittwoch eingerichtet.

Bergedorf. Manch ein Bergedorfer zählt wohl schon die Tage: Am kommenden Wochenende, 26. bis 28. August, wird das Bergedorfer Stadtfest gefeiert. Es ist eines der größten Feste der Stadt Hamburg und lockte zuletzt 2019 vor Corona etwa 300.000 Besucher an. In der Bergedorfer Innenstadt wird es nun wohl wieder ziemlich eng, denn für das Stadtfest müssen etliche Straßen gesperrt werden.

Bergedorfer Stadtfest: Erste Straßen ab Mittwochabend gesperrt

Und das geht bereits am Mittwoch, 24. August, los, wie die Polizei informiert. Bereits ab 19 Uhr werden für die Aufbauarbeiten folgende Straßen gesperrt: Bergedorfer Schlossstraße zwischen Vinhagenweg und Sachsentor sowie Vierlandenstraße von Höhe Wiebekingweg bis Sachsentor.

In den Bereichen Alte Holstenstraße ab Weidenbaumsweg und Sachsentor bis Vierlandenstraße ist der Liefer- und Radverkehr nicht möglich. Der Bult wird lediglich am Sonntag, 28. August, von 12.30 Uhr bis circa 15 Uhr für den Aufzug des Festes der Nationen gesperrt. Alle anderen Sperrungen werden wegen des Abbaus noch über den Sonntag hinaus andauern: Erst am Montag, 29. August, gegen 11 Uhr werden sie laut Polizei aufgehoben.