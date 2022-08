Bergedorf: Erster Brunnen für kostenloses Trinkwasser vor dem Schloss

Ein Team von Hamburg Wasser stellt den Trinkwasserbrunnen an der Schlosswiese in Bergedorf auf.

Hamburg. Pünktlich zu den wieder anziehenden Temperaturen gibt es an der Schlosswiese jetzt einen Trinkwasserbrunnen. Am Mittwoch hat ein Team von Hamburg Wasser die blaue Konstruktion direkt vor dem Eingang zu Bergedorfs Wahrzeichen aufgebaut. Ein kostenloser Service, den es bisher nur im Volkspark und an zwei weiteren Stellen in Altona gab.

„Wir haben in allen Bezirken Genehmigungen beantragt, Bergedorf war sehr schnell“, sagt Janne Rumpelt, Sprecherin von Hamburg Wasser, das bereits an einem Prototyp für feste öffentliche Trinkwasserstellen arbeitet. Der Brunnen im Schlosspark, eine Zapfstelle in Form einer großen Kiste im blauen Hamburg-Wasser-Design, ist dagegen nur eine temporäre Einrichtung und bleibt voraussichtlich bis Ende September hier.

Trinkwasserbrunnen in Bergedorf ist an Hydranten angeschlossen

Technisch ist die Anlage, wie ihre drei Vorbilder in Altona, an einen Hydranten des Trinkwassernetzes angeschlossen. Die Einladung „Jetzt ein Hamburg Wasser“ auf ihrem Äußeren gilt also rund um die Uhr. Bereits kurz nach dem Aufstellen des Trinkwasserbrunnens haben sich Mittwochnachmittag Spaziergänger ihre Flaschen aufgefüllt.

„Hygiene-Überprüfungen der Anlage wird es nun im Wochenrhythmus durch unsere Experten geben“, kündigt Janne Rumpelt an. „Wie lange der Trinkwasserbrunnen letztlich hier bleibt, kommt natürlich auf die Temperaturen an. Aber spätestens im Oktober ist Schluss.“ Bis dahin solle es aber noch weitere Brunnen geben.