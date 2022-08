Bergedorfer Schifffahrtslinie bei Cruise Days und Hafengeburtstag

Bergedorf. Im August und September ist im Hamburger Hafen viel los auf dem Wasser: Sowohl die Cruise Days vom 19. bis 21. August als auch der Hafengeburtstag, der vom 16. bis 18. September nachgeholt werden soll, stehen dann auf dem Programm. Und die Bergedorfer Schifffahrtslinie ist mittendrin.

Wenn der Hamburger Hafen zu den Cruise Days in blaues Licht getaucht wird und dort gleich fünf Kreuzfahrtriesen einlaufen, können Fahrgäste am Freitag, 19. August, an Bord der Serrahn Deern gehen. Das Fahrgastschiff legt um 18 Uhr am Serrahn ab und fährt zum „Light up“ des Blue Port in den Hafen. Die Rückkehr in Bergedorf ist für 0 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 75 Euro.

Auf die Serrahn Deern geht es bei der Bergedorfer Schifffahrtslinie mit Picknick-Korb

Bei der Serrahn Deern handelt es sich um ein Selbstversorger-Schiff: Seit dieser Saison gibt es keine Bedienung mehr am Tisch, sondern einen großen Kühlschrank, in dem die Fahrgäste sich ihre Cola, Bier oder Piccolo-Sekt nehmen können. „Dazu können sie ein Picknickkörbchen packen und mit an Bord bringen“, erklärt Chef Heiko Buhr.

Das Konzept werde auf den Vierlanden-Fahrten prima von den Fahrgästen angenommen, berichtet Buhr. Daher nimmt die Bergedorfer Schifffahrtslinie noch zwei Abendfahrten in den Fahrplan auf: Am 11. August, 19 bis 22 Uhr, sowie am 2. September, 18 bis 21 Uhr, geht es mit der Serrahn Deern in der Dämmerung durch die Marschlande. Die Fahrt kostet 35 Euro, Speisen und Getränke dürfen mit an Bord gebracht werden. Zusätzlich gibt es eine Selbstbedienungs-Bordbar mit Heiß- sowie Kaltgetränken gegen Barzahlung.

Auf der Serrahn Queen sind Gastronomie und Service mit dabei

Auch beim Hafengeburtstag ist die Serrahn Deern als Selbstversorger-Schiff dabei, ebenso die Serrahn Queen, auf der Gastronomie und Service vorhanden sind. Ein Mitbringen von Getränken ist dort nicht gestattet. Beide Schiffe fahren zur Einlaufparade am Freitag, 16. September, 10 bis 17 Uhr. Ebenso zum Feuerwerk im Hafen am Sonnabend, 17. September, 18 bis 0.30 Uhr und zur Auslaufparade am Sonntag, 18. September, 12 bis 17.30 Uhr. Zudem gibt es mit der Serrahn Queen eine Hamburgfahrt am Sonnabend, 17. September, 10 bis 16.30 Uhr. Abfahrt und Ankunft sind jeweils am Serrahn. Die Fahrt mit der Serrahn Queen kostet 75 Euro pro Person, mit der Serrahn Queen 85 Euro.

Internet: https://barkassenfahrt.de/

