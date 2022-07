Ohnsorg-Theater – Haus im Park: Mit dieser Komödie endet in Bergedorf eine Ära

Hamburg. Opa Meiners hört nicht mehr gut. Vieles, was auf seinem Hof vorgeht, bekommt er gar nicht mehr mit. Das freut besonders seine Schwiegertochter Bertha – denn die Intrigantin möchte den Hof möglichst schnell in die Finger bekommen und eigene Pläne verwirklichen. Doch sie hat die Rechnung ohne Opas Enkelin Elke und ihren Freund, Knecht Bernd, gemacht: Dank eines neuen Hörrohrs wird Opa Meiners erstaunlich hellhörig...

Ohnsorg-Theater plant drei Gastspiele

Es soll im Herbst wieder viel zu ­lachen geben für Fans des Plattdeutschen: Mit „Dat Hörrohr“ gastiert das Ohnsorg-Theater im Oktober und November in Bergedorf. Und bis zum Frühjahr 2023 werden zwei weitere Gastspiele im Bezirk folgen. Karten sind bereits jetzt zu haben.

Der Komödien-Klassiker „Dat Hörrohr“ ist am 18. und 19. Oktober im Haus im Park am Gräpelweg 8 zu sehen. Die Aufführung markiert zugleich das Ende einer Ära: Denn es wird wohl das letzte Ohnsorg-Gastspiel im Haus im Park sein. Wie auch das Altonaer Theater zieht das Ensemble in das Körber-Haus um, das Ende 2022/Anfang 2023 fertiggestellt werden soll.

Komödien im Februar und März

Und so wird „Champagner to’n Fröhstück“ am 21. und 22. Februar 2023 in dem neuen Lichtwark-Theater an der Holzhude gezeigt. In der Komödie über zwei Senioren, die aus der Not heraus eine WG gründen, geht es gründlich drunter und drüber. Denn ihre Kinder, Nachbarn und ­alte Freunde sorgen für reichlich Situationskomik...

„De leben Öllern“ ist das dritte Gastspiel. Es wird am 14. und 15. März im Lichtwark-Theater gezeigt. Darin bestellt ein Ehepaar seine drei erwachsenen Kinder ein, um sie mit einer Mitteilung zu überraschen... Eine Komödie mit „viel Witz und einer Portion Nachdenklichkeit über die Familie, Liebe, Geld, den Platz des Einzelnen im Familienverbund“, wirbt das Ohnsorg-Theater.

Tickets für alle Vorstellungen gibt es online. Dort finden sich auch die Öffnungszeiten der Theaterkasse.