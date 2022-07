Bergedorf: CDU fordert Konzept für Parkplätze im Zentrum

Hamburg. Der Mangel an Parkplätzen in der Innenstadt ist in Bergedorfs Politik ein Dauerbrenner. Mit Blick auf die geplanten Veränderungen im Sachsentor – Abriss und Neubau an den beiden Karstadt-Standorten – drängt nun Bergedorfs CDU auf ein „kerngebietsbezogenes Konzept“ für den ruhenden Verkehr. Denn, so die Befürchtung, bei den neuen Plänen samt Wegfall des Parkhauses an der Bergedorfer Schlossstraße werde die Parkplatzsituation in der Altstadt bisher nicht ausreichend mitgedacht.

Durch Parkhaus-Abriss 450 Parkplätze weniger in der Altstadt von Bergedorf

Bernd Capeletti rechnete vor, dass allein durch das Parkhaus 450 Parkplätze wegfallen, viele davon fest vermietet. Zudem kommen zahlreiche neue Bewohner in den Neubauten hinzu. Der Verweis auf den Frascatiplatz helfe da nicht: Der sei jetzt schon ausgelastet und überdies oft durch Veranstaltungen blockiert. Die CDU forderte deshalb ein Konzept mit Fokus auf den ruhenden Verkehr.

Allerdings erinnerte Sonja Jacobsen (FDP) daran, dass der Verwaltung genau dieser Arbeitsauftrag bereits erteilt wurde – 2021 in einem Prüfauftrag über Parktürme („Tower Hubs“). Ob beide Anträge zusammengeführt werden können, wird nun im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert.