Bethesda-Krankenhaus: Covid-Patientin auf Intensivstation

Bergedorf. Corona treibt den Ärzten in diesem Jahr schon zum kalendarischen Sommerbeginn Sorgenfalten auf die Stirn: Die Inzidenz steigt kontinuierlich und hat am Dienstag in Hamburg einen Wert von fast 663 erreicht, was mehr als 12.600 Neuinfektionen innerhalb von einer Woche entspricht.

Das spürt auch Bergedorfs Agaplesion Bethesda Krankenhaus: „Wir behandeln erstmals seit Wochen wieder eine Patientin mit Corona auf der Intensivstation“, sagt Sprecherin Britta Winkgens. Insgesamt sei die Zahl der behandelten Infizierten zwar mit jetzt fünf Personen „auf einem händelbaren Niveau, aber wir schauen mit wachsender Sorge auf die allgemeine Infektionsentwicklung“.

Corona: Patientin mit schwerem Verlauf im Bethesda

Die aktuellen Corona-Patienten im Bethesda sind zwischen 53 und 85 Jahre alt und alle mindestens zweimal gegen Covid-19 geimpft. Nur einer von ihnen kam wegen Corona in die Klinik, bei allen anderen wurde die Infektion erst beim obligatorischen Corona-Test bei der Aufnahme entdeckt.

Weil die Isolierstation nach zwei Jahren aufgelöst worden ist, liegen alle Infizierten nun auf den für ihre Behandlung zuständigen Normalstationen – dort natürlich isoliert in Quarantäne-Zimmern. Hintergrund: Das ist für die Klink weniger personalaufwendig, als alle Infizierten auf einer Station zu behandeln.

In Hamburg wurden mit Stand Montag 267 Infizierte in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 22 auf Intensivstationen.

Derweil hat das Bethesda Krankenhaus auch seine Besuchsregeln gelockert. Die Zeiten wurden um drei Stunden in den Abend hinein verlängert. Gäste sind jetzt an sieben Tagen in der Woche von 14 bis 20 Uhr willkommen. Auch die Beschränkung auf maximal eine Stunde pro Tag gilt nicht mehr, allerdings ist weiterhin nur ein Besucher je Patient und Tag zugelassen.

Die Anmeldung erfolgt beim Empfang am Haupteingang. „Dort muss auch ein aktueller negativer Corona-Schnelltest vorgelegt werden“, sagt Britta Winkgens. „Wer keinen gemacht hat, kann das im Testzentrum vor unserem Haupteingang am Glindersweg nachholen. Dort ist aber vorerst nur von 13 bis 17 Uhr geöffnet.“