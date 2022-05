Kripo Hamburg: Falsche Polizisten betrügen Seniorin in Hamburg um 15.000 Euro

Die Polizei Hamburg ermittelt in in einem dreisten Betrugsfall. Wieder waren falsche Polizisten am Werk.

Lohbrügge. Falsche Polizisten haben eine 81-Jährige aus Lohbrügge um Schmuck sowie etwa 15.000 Euro Bargeld betrogen. Erst etwa zwei Wochen später fiel der Seniorin der Betrug überhaupt auf. Die Polizei Hamburg ermittelt nun.

Bereits am 20. April hatte sich ein „Herr Schubert von der Kriminalabteilung Hamburg“ telefonisch bei der Rentnerin gemeldet. Welche Geschichte der Mann der Lohbrüggerin auftischte, ist nicht genau bekannt – üblicherweise verbreiten die Betrüger aber mit Erzählungen über vermeintliche Einbrecher in der Nachbarschaft Angst bei älteren Menschen.

Falsche Polizisten erbeuten 15.000 Euro von Seniorin

Auch in diesem Fall muss der falsche Polizist eine glaubwürdige Geschichte erzählt haben, denn die 81-Jährige überreichte einem „Kollegen“ 400 Euro Bargeld, ein goldenes Armband, goldene Ringe und ihre EC-Karte.

Als die Seniorin nun am Dienstag in ihre Bank ging, um ihre Rente abzuholen, der Schock: Der Bankberater informierte sie, dass kein Geld mehr auf ihrem Konto sei. Insgesamt zwölfmal hatten die Unbekannten in den vergangenen Wochen mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben – in der Summe etwa 15.000 Euro. Über die Täter ist wenig bekannt. Der Abholer soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank.