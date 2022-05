Ende des 2. Weltkriegs am 8. Mai: Bergedorfs Politiker streiten über neuen Feiertag

Wie hier zur Eröffnung der Woche des Gedenkens im Oktober 2021 gibt es auch am 3. Mai wieder eine Kranzniederlegung am Zwangsarbeiter-Mahnmal auf dem Kampdeich – als Erinnerung an das Kriegsende in Bergedorf, als am frühen Nachmittag des 3. Mai 1945 britische Soldaten friedlich einmarschierten.