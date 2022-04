Moskauer zaubert für die Ukraine-Hilfe

Zauberer Alex Romanoff kommt am Freitag, 29. April, ins SerrahnEins. Er nimmt sein Publikum auf eine magische Reise mit.

Bergedorf. Bereits seit knapp 17 Jahren zeigt Alex Romanoff auf der Bühne seine Zaubertricks – nun kommt er ins SerrahnEins nach Bergedorf: Die Gage seines Auftritts spendet der gebürtige Moskauer an die Ukraine-Hilfe. Schon immer war die Zauberkunst Romanoffs Leidenschaft – fünf Jahre hat der promovierte Kunstgeschichtler das Zaubern sogar hauptberuflich betrieben.

Bei seinen Auftritten überrascht Romanoff sein Publikum mit einem Mix aus Zaubershow und Vortrag. Dabei bringt er faszinierende, witzige und zugleich seltsame Geschichten hervor – und erzählt auch Anekdoten von seinen internationalen Zauberauftritten. Besonders: Das Ziel dieses Zauberers ist es nicht die Zuschauenden zu täuschen, sondern gemeinsam Kunst und Magie zu entdecken – und dabei auch etwas übers Leben zu lernen.

Auf der Videoplattform YouTube lädt Alex Romanoff auf seinem Kanal „Art of Impossible“ zudem regelmäßig Clips über der Geschichte der Zauberkunst hoch.

Der Zauberer Alex Romanoff kommt am Freitag, 29. April, um 19 Uhr ins SerrahnEins (Serrahnstraße 1). Tickets gibt’s per E-Mail an vorverkauf-serrahn1@web.de (10 Euro) und der Abendkasse (12 Euro).