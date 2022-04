HVV – S21: Bahnstrecke wegen Bauarbeiten wochenlang gesperrt

Hamburg. „Die Deutsche Bahn investiert weiter in eine leistungsstarke und moderne Infrastruktur“, heißt es in der Ankündigung. Das bedeutet allerdings auch große Einschränkungen für alle, die auf die S-Bahn angewiesen sind. Zweimal wird es in den kommenden Monaten komplette Sperrungen geben: Gleich zu Anfang der Sommerferien, vom 7. bis zum 28. Juli, müssen Fahrgäste der S21/S2 auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen. Vorher noch, über Pfingsten, sind ebenfalls Bauarbeiten geplant.

Von Sonnabend, 21. Mai (1 Uhr), bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 29. Mai, wird die S-Bahnstrecke zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet gesperrt. In dieser Zeit werden neue Brücken am Billhorner Deich und am Bullerdeich mit einem großen Kran eingehoben. Die Fahrpläne für den Schienenersatzverkehr sollen in Kürze veröffentlicht werden (www.s-bahn-hamburg.de).

HVV: S21 gleich zweimal gesperrt

„Die Busse verkehren tagsüber rund alle zehn Minuten mit Halt an allen S-Bahnstationen. Lediglich der Bahnhof Tiefstack, wo auch abschließende Arbeiten für die Barrierefreiheit anstehen, wird nicht direkt angefahren, sondern über die Bushaltestellen Langer Hagen und Bredowbrücke bedient“, erläutert eine Sprecherin der Bahn.

Nach dieser neuntägigen Unterbrechung geht es in den Sommerferien weiter, mit anderen Bauarbeiten: Zwischen Tiefstack und Allermöhe werden vom 7. bis zum 28. Juli auf fünf Kilometer Länge die Gleise erneuert – und zwar in Richtung Bergedorf. Die Gegenrichtung muss allerdings ebenfalls gesperrt werden, da das Gleis unter anderem für den An- und Abtransport von Baumaterialien gebraucht wird.

Fahrgäste der S21 müssen auf Busse ausweichen

In diesen drei Wochen wird der Fahrbetrieb der S21/S2 zwischen Bergedorf und Berliner Tor komplett eingestellt. Fahrgäste müssen auf VHH-Busse ausweichen, die an allen Stationen entlang der Bahnlinie stoppen. Zudem pendelt ein Expressbus zwischen Berliner Tor und Bergedorf und es gibt einen weiteren Expressbus vom Berliner Tor nach Nettelnburg/Allermöhe.

Routinierte S-Bahnkunden wissen es, für andere ist es ein Geheimtipp: Der Regionalzug RE1 (Büchen- Hamburg) hält in den Spitzenzeiten morgens und abends etwa alle 30 Minuten in Bergedorf.

Bauarbeiten auf zweitem Gleis noch nicht terminiert

Damit ist für die zahlreichen Pendler – vor Corona nutzten nach Bahnangaben wochentags durchschnittlich rund 36.900 Fahrgäste den Bahnhof Bergedorf – allerdings noch nicht alles ausgestanden. Schließlich handelt es sich bloß um neue Schienen auf fünf Kilometern. „Auch auf dem zweiten Gleis, also in Richtung Hamburg, müssen noch Schienen ausgetauscht werden“, so die Bahn-Sprecherin. Dafür jedoch gebe es noch keinen festen Termin.