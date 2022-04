Schifffahrt Bergedorf: Mit der „Serrahn Queen“ geht es nach Berlin

Gerade ist das Schiff aus Prag gekommen. Lange wird es nicht im Serrahn in Bergedorf liegen: 40 Flussfahrten stehen an.

Christiane und Klaus Arpe sind Stammgäste der Bergedorfer Schifffahrtslinie. Hier gehen sie am Serrahn glücklich von Bord der „Serrahn Queen“, die kurz zuvor nach der Fahrt aus Prag im Serrahn eingelaufen ist.

Hamburg. Ob auf dem Fluss oder auf dem Meer: Ihren Urlaub verbringen Christiane und Klaus Arpe aus Altona am liebsten auf dem Schiff. Nun kehrte das Hamburger Ehepaar von einer Flussfahrt aus Prag mit der „Serrahn Queen“ zurück und ließ es sich nicht nehmen, mit dem Fahrgastschiff der Bergedorfer Schifffahrtslinie im Heimathafen Serrahn einzulaufen.

Zum Abschluss der elftägigen Flussfahrt hatte es nämlich zuvor noch eine Rundfahrt durch den Hamburger Hafen gegeben. Dort – unweit ihrer heimischen vier Wände – hätte das Paar auch schon aussteigen können. Doch es entschied, bis zum Ende an Bord zu bleiben und die Reise bis zuletzt auszukosten. „Eine Fahrt über die Dove-Elbe ist einfach immer wieder idyllisch“, schwärmt Christiane Arpe.

Eine Fahrt mit der Bergedorfer Schifffahrtslinie heißt den Fluss erleben

Das Paar gehört bereits zu den Stammgästen auf der „Serrahn Queen“, fuhr mit ihr bereits nach Bremen oder auch Amsterdam. Im Unterschied zu größeren Kreuzfahrern auf dem Meer oder Fluss sei die Fahrt mit der „Queen“ schon „etwas ganz besonderes“, sagt Klaus Arpe. Denn während andere Schiffe vornehmlich in der Nacht unterwegs sind, geht es bei den Fahrten der Bergedorfer Schifffahrtslinie vornehmlich darum, den Fluss zu erleben.

Die „Serrahn Queen“ im Bergedorfer Hafen.

Foto: Lena Diekmann / BGZ/Diekmann

So wird tagsüber Schiff gefahren, und die Nacht an Land im Hotel verbracht. „Das ist eine ganz ruhige Sache und Entspannung pur“, sagt Klaus Arpe. Höhepunkt sei dieses Mal die Fahrt durch das Elbsandsteingebirge gewesen. „Das vom Schiff aus zu sehen, bei bestem Wetter im T-Shirt am Oberdeck, war einfach toll“, sagt der 73-Jährige. Kaum von Bord, hat das Paar schon das nächste Ziel vor Augen: „Die Fahrt durch den Spreewald soll auch sehr schön sein“, sagt Christiane Arpe.

40 Flussfahrten bis Mitte Oktober

Bis Mitte Oktober legt die „Serrahn Queen“ noch zu gut 40 Flussfahrten ab. Bei den kürzeren Fahrten stehen Lüneburg und Mölln ebenso auf dem Fahrplan wie Travemünde. Im Sommer werden der Spreewald, Amsterdam, das polnische Stettin und auch Berlin angefahren. In die Hauptstadt geht es schon wieder im kommenden Monat: Von Hamburg nach Berlin vom 12. bis 16. Mai. Aus Berlin zurück nach Bergedorf geht es vom 15. bis 19. Mai. Die Teilnahme an der fünftägigen Reise kostet 1099 Euro pro Person (inklusive vier Mal Frühstück, Mittagessen und Hotelübernachtungen sowie Bustransfers und Kofferservice).

Auf etwa 402 Kilometern Wasserwegen liegen insgesamt neun Schleusen und auch das Schiffshebewerk Scharnebeck sowie die Autostadt Wolfsburg, das Wasserstraßenkreuz Magdeburg, die Potsdamer Havel und die Spree. „Es ist wohl die einzige Fahrt, bei der man das Reichstagsgebäude und die Elbphilharmonie aus demselben Liegestuhl sehen kann“, sagt Heiko Buhr, Chef der Bergedorfer Schifffahrtslinie.

Kontakt im Internet: barkassenfahrt.de.