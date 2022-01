Unternehmen können sich für Handwerker Messe anmelden

Nach drei Jahren Pause soll nun das Handwerk wieder live und „zum Anfassen“ auf dem Frascatiplatz in Bergedorf präsent sein.

Wieder in analoger Form wie zuletzt in 2019 sollen die Bergedorfer Bautage im Jahr 2022 stattfinden.

Hamburg. Sie sind wieder da, die Bergedorfer Bautage. Und sie sollen am Wochenende 26. und 27. März nach drei Jahren Pause wieder als physische Messe auf dem Frascatiplatz steigen, im großen Zelt wieder zum Treffpunkt für Handwerker und Verbraucher werden. Ab jetzt können sich Einrichtungsexperten, Energiespezialisten, Dachdecker und alle anderen handwerklichen Unternehmer für die 20. Ausgabe der Bergedorfer Bautage anmelden.

Das geht über bergedorfer-bautage.com und den Button „Aussteller werden“. Über das Anmeldeformular „Vor Ort“ können Angaben zum eigenen Betrieb und über die gewünschte Größe und Position des Messestands (zum Beispiel Innen- oder Außenfläche) gemacht werden. „Im Idealfall rechnen wir mit 110 Ausstellern“, sagt Julian Müller von „Die Creativen“. Die Agentur organisiert gemeinsam mit der Handwerkskammer und der Bergedorfer Zeitung die Messe, die weit über den Bezirk hinaus bekannt ist.

Bergedorfer Bautage: 8000 Besucher informierten sich vor drei Jahren

Beim vorerst letzten Mal im Jahr 2019 erschienen 8000 Besucher an zwei Tagen auf dem „Fras“. Müller: „Das Ergebnis wollen wir wieder erreichen oder toppen.“ Die Bautage mussten 2020 pandemiebedingt komplett abgesagt werden, kehrten in diesem Jahr in reiner digitaler Form mit 50 Firmen zurück.

Wie wichtig das persönliche Zusammenkommen des Bergedorfer Handwerks nach der Zwangspause wäre, verdeutlicht Bezirkshandwerksmeister Christian Hamburg: „Grundsätzlich möchten wir die Bautage wieder in Präsenz haben, denn diese Messe ist für die Kundenpflege wichtig. Das persönliche Verhältnis ist etwas verloren gegangen.“ Die Auftragsbücher vieler Betriebe seien extrem gut gefüllt, doch der für die Region typische enge Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen haben durch Corona gelitten. Auch Julian Müller findet die persönliche Interaktion wichtig: „Schauen, sich beraten lassen und Dinge anfassen, das ist doch ein ganz anderes Erlebnis als online.“

Es gibt aus digitale Angebote und hybride Elemente bei den Bergedorfer Bautagen

Eine Hintertür bleibt offen – die Bautage 2022 haben hybride Elemente und präsentieren „Das Beste aus beiden Welten“. Wer möchte, kann sich nur für das rein digitale Programm anmelden.

Bewährt haben sich die Experten-Talks. Bei diesen kommen Bürger mit Experten der Handwerkssparten zu vorab vereinbarten Terminen am Bildschirm ins Gespräch. Sehr gut angenommen werden ganzjährige digitale Begleitinstrumente auf der Webseite sowie über Social Media. Hier haben Firmen die Möglichkeit, etwa mit kurzen Videoclips oder Online-Steckbriefen auf sich aufmerksam zu machen.

