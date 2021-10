Zwei Autos in einer Nacht gestohlen – Bande aktiv?

Hamburg. Zwei Autos sind offenbar in der Nacht zum Mittwoch gestohlen worden. Am Fanny-Lewald-Ring wurde ein weißer BMW 420 Coupé entwendet. Der Geschädigte (33) erhielt um 2.07 Uhr, als er mutmaßlich schlief, auf seiner Fahrzeug-App den Hinweis, dass das Fahrzeug geöffnet wurde. Zudem verschwand in der gleichen Nacht ein Ford S-Max, der auf einem Parkstreifen am Ladenbeker Furtweg stand.

Zwei Fahrzeuge in Bergedorf gestohlen

Doch es gab noch einen weiteren Vorfall in Bergedorf: Wieder einmal hatten es Unbekannte auf die Ausstattung eines BMW abgesehen, ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch. Bei einem Fahrzeug des Modells X5, das am Karl-Rüther-Stieg abgestellt war, schlugen sie im Zeitraum von 0.30 bis 8.50 Uhr die Seitenscheibe ein, bauten danach Multimedia-Einheit und Navigationsgerät des Pkw aus. Hinweise an die Polizei unter 040/428 65 43 10.

Bereits Anfang September hatte es vier vermutliche Auftragsdiebstähle aus Pkw gegeben, die alle an der Rothenhauschaussee standen. Zudem wurde ein Neuwagen aus Neuallermöhe entwendet. Ende August wurden sechs Autos im Bergedorfer Villengebiet aufgebrochen.