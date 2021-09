Supermarkt Wo in Bergedorf Einkaufen rund um die Uhr möglich sein

Reshad Parwani (29) vor seinem künftigen Supermarkt an der Bushaltestelle Mohnhof gleich neben Budnikowsky. Der Innenausbau läuft noch.

In wenigen Wochen will der Istanbul-Supermarkt eröffnen. An der Bergedorfer Straße, kann auch nachts bargeldlos eingekauft werden.