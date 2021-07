Die Siegerbilder der ersten Sommer-Foto-Challenge

Heino Krarge hat in seinem Garten in Warwisch viele kleine Vögel und andere Tiere. Ganzjährig bietet er ihnen Futter an. Zu den regelmäßigen Besuchern gehören zwei, drei Eichhönrchen. Er erzählt: "Ich habe die meisten Meisenknödel an Bambusfäden aufgehängt, damit die Eichhörnchen diese nicht mit Ihren Pfoten vom Ast aus hochziehen können. Aber dieses eine Eichhörnchen ist zu pfiffig. Es sprang auf das Vogelhäuschen und mit etwas Schwung kam es an den Knödel."

Foto: Heino Karge