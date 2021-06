Sommer-Foto-Challenge: Mitmachen und Gutscheine gewinnen

Hamburg. Mittlerweile ist es ganz einfach, den perfekten Moment in einem einzigen Foto festzuhalten. Hierfür bedarf es nicht einmal mehr einer teuren Spiegelreflexkamera, auch Vollautomatik-Kameras oder vor allem das Smartphone eignen sich dafür. Und manchmal sind es sogar echte Schnappschüsse, die ein Foto so besonders machen. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen die schönsten Sommer-Momente in Fotos festhalten und rufen deswegen zu einer „Sommer-Foto-Challenge“ auf. Schicken Sie uns Ihre schönsten und lustigsten Motive zu und gewinnen Sie Shopping-Gutscheine für das CCB in Bergedorf. Unterstützt wird diese Aktion von Schuh Bode in Bergedorf.

Foto-Sommer-Challenge: Wer kann beim Wettbewerb mitmachen?

Was wir uns dabei gedacht haben? Wir alle lassen unsere Freunde, Familie, Bekannte und Mitmenschen immer wieder an unserem Leben teilhaben. Veröffentlichen Fotos auf Facebook oder zeigen ganz klassisch ein Fotoalbum. Lassen Sie uns also auch gemeinsam den Sommer 2021 erleben und die Erlebnisse teilen – unabhängig davon, ob Sie in den Vier- und Marschlanden, in Bergedorf, in Stormarn, im Herzogtum Lauenburg oder in anderen Teilen Deutschlands unterwegs sind.

Wie läuft unsere Sommer-Foto-Challenge ab? Fünf Wochen lang werden wir jeden

Die Foto-Sommer-Challenge startet am 26. Juni.

Foto: Elke Ammerschubert

Sonnabend ein neues Motto für unseren Wettbewerb ausrufen. Jeder Teilnehmer hat dann sechs Tage lang Zeit, ein passendes Fotomotiv per E-Mail bei der Redaktion einzureichen. Außerdem sollten Sie ein, zwei Erklärungssätze zum Foto schreiben: Warum gefällt es Ihnen so gut? Wo genau wurde das Foto aufgenommen? Hinzu kommen Ihre Kontaktdaten: Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer.

Unter allen Bewerbern sucht eine Jury die Siegerfotos aus. Die schönsten Fotos werden in einer Bildergalerie auf unserer Homepage unter www.abendblatt.de/fotoaktion veröffentlicht. Das Siegerfoto wird sogar in einer Ausgabe der Bergedorfer Zeitung bzw. der Lauenburgischen Landeszeitung abgedruckt. Doch damit nicht genug: Zu gewinnen gibt es in jeder Woche einen Shopping-Gutschein des CCB in Bergedorf im Wert von 100 Euro sowie fünf 25-Euro-Gutscheine.

Wer kann mitmachen? Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, kann bei der Sommer-Foto-Challenge mitmachen. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Bilder als digitale Bilddatei per E-Mail an marketing-bergedorfer-zeitung@funkemedien.de eingereicht werden. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutz stehen weiter unten im Artikel.

Erstes Motto: „Lustige, komische und magische Tiermomente“

Starten wir mit unserer Sommer-Foto-Challenge. Das erste Motto: „Lustige, komische und magische Tiermomente“. Sie haben einen Hund, der immer wieder Unfug treibt und beispielsweise gern ihren Kleiderschrank durchwühlt? Oder Sie haben einen Vogel dabei beobachtet, wie er einen viel zu großen Wurm versucht zu verschlingen? Vielleicht ist es aber auch das süße Katzenfoto, auf dem Ihre Tochter mit der Samtpfote im Liegestuhl zu sehen ist.

Seien Sie kreativ und lassen Sie uns an Ihrem magischen Tiermoment teilhaben! Wir wollen auf die einmalige Schönheit und Vielfalt der Tierwelt aufmerksam machen – egal ob Haustier oder Wildtier. Ein gutes Beispiel liefert uns unsere Kollegin Elke Ammerschubert aus dem Marketing.

Foto-Beispiel: Pferd Froukje war beim Duschen in netter Gesellschaft

Erstes Motto: "Witzige, tragische, komische und magische Tiermomente." Das Foto zeigt die 20 Jahre alte Friesenstute Froukje, die beim Duschennette Gesellschaft einer Quietscheente hatte.

Foto: Elke Ammerschubert

Elke Ammerschubert hat ein Pflegepferd namens Froukje. So oft sie kann, fährt sie von Hamburg nach Stormarn hinaus, um sich um die 20 Jahre alte Friesenstute zu kümmern. Das aktuelle Projekt des Dreamteams: Die Reitweise nach der Philosophie der Schule der Légèreté von Philippe Karl erlernen. Sowohl für die Reiterin, als auch das Pferd ist diese Art des Reitens ohne jeglichen Einsatz von Kraft Neuland. „Da kommen wir beide immer total ins Schwitzen. Kein Wunder, denn die Reithalle wird so langsam recht warm“, sagt Ammerschubert.

Eines Nachmittags hat Froukje wieder einmal wunderbar bei den Reitübungen mitgemacht und hatte sich eine Abkühlung verdient. Das bedeutete Beine abbrausen und die Sattellage waschen. Da Froukje es mag geduscht zu werden, ist das Festbinden nie notwendig Die Friesin steht wie eine Eins und genießt den erfrischenden Wasserstrahl. „Der Schnappschuss zeigt einen Tag, an dem sich neben der Dusche auch eine kleines, gelbes Quietschentchen seinen Platz im Gras gesucht hatte. Ich dachte mir, bevor Froukje auf die Idee kommt daran zu knabbern, sichere ich sie lieber – auf ihrem Rücken.“

Sommer-Foto-Challenge - Alles Wichtige im Überblick:

Start: Sonnabend, 26. Juni

Einsendeschluss: Donnerstag, 1. Juli

E-Mail: marketing-bergedorfer-zeitung@funkemedien.de

Foto-Sommer-Challenge: Die Teilnahmebedingungen

Wer darf teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Bilder als digitale Bilddatei (im JPEG-Format) per E-Mail an marketing-bergedorfer-zeitung@funkemedien.de eingereicht werden. Mitarbeiter der Funke Medien Gruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen (siehe Punkt 3 „Was darf eingereicht werden“)

Einsendeschluss

Einsendeschluss zum ersten Thema ist der 01.07.2021, bzw. zum 2. Thema der 08.07.2021, 3. Thema 15.07.2021, 4. Thema 22.07.2021 und 5. Thema der 29.07.2021 immer um 23.59 Uhr (Eingangszeit der E-Mail im Postfach). Die Sieger-Bilder werden im Anschluss online auf unserer Homepage www.bergedorfer-zeitung.de bzw. www.lauenburgische-landeszeitung.de veröffentlicht sowie im Print in der Bergedorfer Zeitung bzw. Lauenburgischen Landeszeitung. Ein etwaiger Gewinn kann nicht übertragen oder bar ausgezahlt werden.

Was darf eingereicht werden?

Jede/r Teilnehmer*in kann mit höchstens einem Bild zum jeweiligen Wochen-Thema teilnehmen. Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind (Composing). Die Fotos dürfen keine Rahmen/Datumsangaben oder sonstige Verzierungen enthalten. Jedes Bild muss per E-Mail in digitalem Format eingereicht werden. Jede/eTeilnehmer*in muss seinen vollständigen Namen, seine Anschrift, E-Mailadresse, sein Geburtsdatum und eine Telefonnummer in der E-Mail hinterlegen. Der/die Teilnehmer*in bestätigen mit dem Senden der Bilder, dass sie die Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren.

Die Fotos müssen als JPEG-Format abgespeichert sein und dürfen eine Dateigröße von 10 MB nicht überschreiten. Per Post eingesandte Fotoabzüge oder per Post eingereichte digitale Bildträger jeglicher Formate werden nicht zugelassen. Auch Bilder, die über unsere Facebook-Seite eingereicht werden, können nicht angenommen werden. Die Teilnahme ist ausschließlich per E-Mail möglich. Anderweitig eingesandte Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die Bergedorfer Zeitung/Lauenburgische Landeszeitung behält sich vor, jedes eingesandte Foto ohne Angaben von Gründen aus dem Wettbewerb auszuschließen. Mit jeder Mail-Einsendung zur Teilnahme an der Foto-Sommer-Challenge, stimmen die Telnehmer*innen den Datenschutzbestimmungen zu.

Der Gewinn

Die Gewinner eines Shopping-Gutschein des CCBs in Bergedorf, werden von einer Bergedorfer-Zeitungs-Jury ausgewählt. Die Gutscheine werden per Post versandt.

Nutzungsrechte, Haftungs-Freistellung durch den Teilnehmer

Der/die Teilnehmer*in ist damit einverstanden, dass im Falle einer Veröffentlichung alle eingereichten Fotos durch den Veranstalter, dem Veranstalter ein unwiderrufliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes, einfaches Nutzungs- und Verwertungsrecht übertragen wird. Die Bilder dürfen somit digital als auch analog in allen dafür geeigneten Medien genutzt und gespeichert werden. Der/die Teilnehmer*in ist damit einverstanden, dass sein Name als Urheber genannt wird. Bei Gewinn stimmt der/die Teilnehmer*in weiterhin zu, dass die Bilder bearbeitet und umgestaltet werden dürfen. Für das Veröffentlichen der Bilder werden keine Honorare und keine Vergütung bezahlt. Der/die Teilnehmer*in sichert mit der Teilnahme am Wettbewerb zu, dass das eingereichte Bild allein von ihm/ihr persönlich stammt, er/sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Bei darin abgebildeten Personen, Werken, Kennzeichen oder sonstigen Gegenständen hat der/die Teilnehmer*in die erforderlichen Zustimmungen von den Betroffenen eingeholt. Der/die Teilnehmer*in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer*in den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.

Datenschutz

Im Zuge der Durchführung der Verlosung der Foto-Sommer-Challenge übermittelt jeder/jede Teilnehmer*in der Veranstalterin die folgenden personenbezogenen Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mailadresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort. Die Abfrage dieser personenbezogenen Daten dient einzig der Abwicklung der Foto-Sommer-Challenge, da ohne deren Kenntnis eine Gewinnermittlung bzw. eine Versendung der Gewinne nicht möglich wäre. Die von den Teilnehmer*innen personenbezogenen Daten (Nachname, Vorname, Adresse, E-Mail, Rufnummer) werden ausschließlich zur Durchführung der Aktionen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit gespeichert. Eine Übermittlung an Dritte und eine eigene werbliche Nutzung der Daten erfolgt nicht. Die übermittelten personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Wettbewerbs und der Gewinnverteilung unverzüglich gelöscht, sofern der/ die Teilnehmer*in nicht ausdrücklich einer sonstigen Verwendung zugestimmt hat. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO. Den Teilnehmer*innen stehen im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Mit jeder Mail-Einsendung zur Teilnahme an der Foto-Sommer-Challenge, mit der Einsendung des fotografierten Bildes erklärt sich jede/r Teilnehmer*in damit einverstanden, dass er/sie die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen der Aktion akzeptiert und zustimmt. Die FUNKE Medien Hamburg GmbH (Bergedorfer Zeitung/Lauenburgische Landeszeitung) behält sich vor, die Gewinner*innen der Verlosung sowie die Gewinnerbilder unter Angabe der Namen der Einreicher zu veröffentlichen (u.a. Internet, im Print der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung, Facebook). Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Die Teilnehmer*innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieser Aktionen mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten zu Zwecken der Präsentation bei www.bergedorfer-zeitung.de bzw. www.lauenburgische-landeszeitung.de formlos einverstanden.

Rechtsmittel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht, Registergericht Hamburg HRB 132136

Datenschutzhinweise/Datenschutzerklärung

https://www.abendblatt.de/service/unternehmen/article107788715/Datenschutzerklaerung.html