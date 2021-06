Tierische Schnappschüsse einsenden und gewinnen

Hamburg. Drei kleine Meerschweinchen, die gerade eine riesige Wassermelone im Garten verdrücken. Die geliebte Katze, die gerade Yoga ähnliche Verrenkungen macht oder Hund Bello, der bei den heißen Temperaturen mit einer Pfote im Gartenteich hängt. Tierische Momente, die uns zum Schmunzeln bringen, gibt es immer wieder. Wir wollen einander daran teilhaben lassen. Und deshalb haben wir eine „Foto-Sommer-Challenge“ ins Leben gerufen. Fünf Wochen lang werden wir jeden Sonnabend ein neues Motto für unseren Wettbewerb ausrufen. Unterstützt wird die Aktion von Schuh Bode. Das aktuelle Foto-Motto lautet: „Lustige, komische und magische Tiermomente.“

Foto-Sommer-Challenge: Wir suchen das lustigste Tierfoto

Jeder Teilnehmer kann noch bis Donnerstag, 1. Juli, sein tierisches Lieblingsfoto per E-Mail an marketing-bergedorfer-zeitung@funkemedien.de einreichen. Außerdem sollten Sie ein, zwei Erklärungssätze zum Foto schreiben: Warum gefällt es Ihnen so gut? Wo genau wurde das Foto aufgenommen? Denn mit einer kleinen Geschichte zu dem Bild, wird es gleich noch spannender. Hinzu kommen Ihre Kontaktdaten: Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer.

Zu gewinnen gibt es natürlich neben der Freude an den schönen Bildern für die Teilnehmenden auch noch mehr: Shopping-Gutscheine für das CCB in Bergedorf: Das Siegerfoto ist mit einem 100-Euro-Gutschein prämiert, weiter gibt es fünf Gutscheine im Wert von je 25 Euro zu gewinnen.

Die schönsten Fotos werden in einer Bildergalerie präsentiert

Doch damit nicht genug: Die schönsten Fotos werden in einer Bildergalerie auf unserer Homepage unter www.abendblatt.de/fotoaktion veröffentlicht. Das Siegerfoto wird sogar in einer Ausgabe der Bergedorfer Zeitung beziehungsweise der Lauenburgischen Landeszeitung abgedruckt.

Mitmachen können alle, die mindestens 18 Jahre alt sind. Eine wesentliche Voraussetzung für die Teilnahme an der „Foto-Sommer-Challenge“ ist, dass die Bilder als digitale Bilddatei per E-Mail eingereicht werden.

Weitere Informationen zu den genauen Teilnahmebedingungen und Datenschutz stehen im Internet unter der Adresse www.abendblatt.de/fotoaktion.

( isa )