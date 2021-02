Der Anbau ist fertiggestellt, das Gerüst wird abgebaut. Die Bergedorfer Volkshochschule an der Leuschnerstraße ist nun barrierefrei. Leiterin Angelika Ruiz Merino freut sich auf die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in ihrem Haus, an dem dann auch Rollstuhlfahrer und Personen mit Gehhilfen teilnehmen ­können.