Ist ein 19-Jähriger der Täter des bewaffneten Überfalls in Lohbrügge? Polizei Hamburg sucht nach Zeugen.

Lohbrügge Sushi-Räuber scheitert trotz Tricks an störrischem Boten

Hamburg. Nach einem trickreichen versuchten Raub auf einen Sushi-Boten sucht die Hamburger Polizei nach einem jungen, dunkel gekleideten Mann mit dunkler Baseball-Mütze, vermutlich im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Zwar gelang den Beamten kurz nach der Tat an der Leuschnerstraße in Lohbrügge am Montagabend gegen 21.50 Uhr eine Festnahme. Doch es gibt Zweifel, ob der "Richtige" ermittelt wurde.

Deshalb bittet die Hamburger Polizei Zeugen um Mithilfe bei der Tataufklärung. Der Täter hatte Sushi zu einer fremden Adresse liefern lassen, die er offenbar ausgekundschaftet hatte. Als das Essen dort ankam und eine vermeintliche Bestellerin die Annahme verweigerte und der Sushi-Bote (33) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde er von einem Unbekannten zur Herausgabe des Portemonnaies aufgefordert. Dabei soll der Täter mit einer Schusswaffe gedroht haben.

Überfall auf Sushi-Boten: 19-Jähriger der Räuber?

Trotz der Bedrohung weigerte sich der Sushi-Fahrer, sein Geld herauszugeben. Daraufhin flüchtete der Täter. Die Polizei nahm bei der Fahndung einen 19-Jährigen fest, weil er dem Täter ähnlich gesehen habe, wie es heißt.

Eine Waffe war jedoch bei ihm trotz intensiver Suche auch mit Hunden in der Umgebung nicht zu finden. Der Mann wurde freigelassen, seine Daten notiert. Ob er der Täter war, soll nun die öffentliche Fahndung ergeben.

Danach hatte der Täter folgende Merkmale

20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,75 m groß

dunkle Jacke, dunkle Sporthose, dunkle Sportschuhe und ein schwarzes Basecap

Er sprach nach Polizeiangaben ein akzentfreies Deutsch. Hinweise erbittet das LKA 173 (Raub) unter der Telefonnummer 040 4286-56789.

( HA/ryb )