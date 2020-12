Bergedorf. Eigentlich wollte die Chefin der Bergedorfer Museumslandschaft, Dr. Schanett Riller, Mitte Dezember mit der Gestaltung der neuen Dauerausstellung „Vereine in Bergedorf“ fertig sein, um das Thema dann den Besuchern des Schlosses anbieten zu können. Doch die Corona-Pandemie macht das vorerst unmöglich. Nun gab es bei Rillers Bericht im Kulturausschuss die Nachfrage nach Digitalangeboten zu Ausstellungen. Doch Riller lehnt dies ab.

Rudi Walter (Die Linke) gab die Anregung: „Fast alle Museen in Hamburg bieten Online-Rundgänge an. Ist so etwas auch in Bergedorf geplant?“ Dass es technisches Know-how im Schloss gebe, beweise doch der Einsatz von Mini-Robotern und Tablet-Rallyes während des Ferienprogramms für Kinder.

Bergedorfer Museen bekommen keine Online-Ausstellungen

Geplant auch bei einem längeren Verlauf der Corona-Pandemie ist in dieser Hinsicht nichts, so Schanett Riller. „Es handelt sich in den meisten Fällen um gefilmte Kurator-Rundgänge, denen ich qualitativ nichts abgewinnen kann.“ Dies sei auch nicht ihr Ansatz eines modernen Museums. Bei diesen Online-Rundgängen falle „die Autonomie des Besuchers weg“, der sich ja bewusst Dinge anschaue oder nicht anschaue.

„Wenn ich einen professionellen Dokumentarfilm sehen möchte, dann habe ich da anderswo bessere Möglichkeiten“, sagt Riller, die nicht glaubt, dass es dafür ein entsprechendes Publikumsinteresse gebe, die Kosten-Nutzen-Rechnung zudem nicht aufgehe. Ein solches Digitalpaket sei zudem nicht von heute auf morgen umsetzbar.

Ausstellungen sollen verlängert werden – bis nach dem Lockdown

Riller wies noch auf andere Projekte des Jahres 2020 mit der Vorbemerkung hin: „Wir hatten nicht ganz so viel geöffnet.“ So ging die Dauerausstellung „Protest“ im September zu Ende.

Die aktuellen Bürger-Ausstellungen „Prozession der Abfallnarren“ von Thomas Graff und „Zeiträume“ von Hans-Gerhard Meyer, die durch den zweiten Lockdown nicht mehr besucht werden können, sollen indes verlängert werden.