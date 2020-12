Hamburg. „Ein wenig erstaunt hat mich der Bericht am Montag in der bz über fehlende Spenden in Bergedorf“, sagt Susanne Maaß (66). „Anscheinend wollen die Organisationen ausschließlich Geld haben. Denn die Sachen von meinem verstorbenen Vater werde ich nicht los, obwohl sie so gut wie neuwertig sind.“

Winterjacken, Jackets, Pullover, Schals, Wolldecken, Schal, Handschuhe, eine Daunendecke noch mit Schild von der Reinigung, außerdem zwei Gehwagen, einer davon nagelneu – all das hat Susanne Maaß bei mehreren Bergedorfer Hilfsorganisationen angeboten wie sauer Bier – und ist es nicht losgeworden. „Es wäre doch für die eine Leichtigkeit, einmal hier vorbeizufahren und alles abzuholen“, meint die Seniorin.

Medikamente reicht die Bergedorfer Tafel weiter

So ist es allerdings nicht: Eine Obdachlosenhilfe „wollte nichts von den Sachen haben und meinte, unter einer Wolldecke würden Obdachlose erfrieren“, ärgert sich Susanne Maaß. „Und der Mitarbeiter am Telefon beschwerte sich sogar noch darüber, dass Leute als Spender anrufen, in Wirklichkeit aber nur ihren Dachboden leer geräumt haben wollen.“ Ein Seniorenwohnheim interessierte sich laut Susanne Maaß allein für die beiden Gehwagen, nicht aber für die Textilien. „Und die Gehwagen hätte ich hinbringen müssen, die wollten sie nicht abholen.“

Wenigstens ein paar noch vor dem Verfallsdatum befindliche Medikamente konnte die bemühte Frau an den Mann bringen: „Die hat die Bergedorfer Tafel genommen und will sie an einen Obdachlosenarzt weitergeben.“ Eine Harburger Obdachlosenhilfe wollte indessen nur Bettwäsche und Handtücher haben, lehnte alle anderen Sachen ab.

"Ich bringe die Sachen jetzt zum Recyclinghof"

Auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Petri und Pauli konnte Susanne Maaß lesen, dass dort wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Sachspenden entgegen genommen werden. „Spendennot in Bergedorf, das ist Jammern auf hohem Niveau“, meint sie und hat keine Lust mehr: „Ich bringe all diese Sachen jetzt zum Recyclinghof der Stadtreinigung.“

In Zeiten von Corona ist es schwierig geworden, Sachspenden zu leisten, selbst wenn sie hochwertig sind. Wärmegebende Artikel wie Schlafsäcke, Handschuhe, Woll- und Fleecedecken nimmt sonnabends von 12 bis 18 Uhr „Hanseatic Help“ an, Große Elbstraße 264.