Lüneburg. Es sind keine einfachen Zeiten für Waltraut Heus. Die Leiterin der für Winsen und Lüneburg zuständigen Beratungsstelle der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft (DMSG) musste in diesem Jahr auf zwei Benefizveranstaltungen verzichten . Sowohl der Stadtlauf Ende Mai in Lüneburg, der nur alle zwei Jahre stattfindet, als auch der Run for Help Anfang September in Winsen fielen den Auswirkungen der Corona-Pandemie zum Opfer.

Wilhelm Stumpenhausen hört als Volkslauf-Organisator auf

Zu allem Überfluss weiß die umtriebige Organisatorin nicht, ob und wie es mit dem Run for Help in Lüneburg weitergeht. Wilhelm Stumpenhausen vom MTV Treubund Lüneburg zieht sich generell aus der Organisation von Volksläufen zurück. Mit seiner Person stand und fiel auch der Tiergarten-Volkslauf und der Silvesterlauf in Lüneburg.

Zum Glück setzen sich viele Sponsoren auch in einem Jahr wie diesem für die gute Sache ein. Die Erlöse der Benefizläufe kommen diversen Beratungsangeboten für MS-Erkrankte und Angehörige einerseits sowie der Arbeit der örtlichen Kontaktgruppen andererseits zu Gute. In Winsen waren fast 4000 Euro zusammen gekommen. Der Lüneburger Lauf ist sowohl von der Teilnehmerzahl als auch von der Spendenbereitschaft her noch eine Nummer größer .

Volksbank Lüneburger Heide rundet auf 10.000 Euro auf

In den Räumlichkeiten der Volksbank Lüneburger Heide nahm Heus jetzt einen symbolischen Scheck über 10.000 Euro entgegen. Zu dieser erstaunlichen Summe trugen virtuelle Aktionen von Rainer Jahnke und Reinhard Schreiber (2415 Euro), der Serviceclub Round Table 70 (2000 Euro), jeweils 1000 Euro von der Bäckerei Kruse und Firma LAP Laser Applikationen bei. Auch Privatpersonen gaben Beträge bis zu 200 Euro. So kamen insgesamt 7177,59 Euro zusammen, die die Volksbank großzügig auf die Summe von 10.000 Euro aufrundete.

„Die Verbundenheit der Sponsoren erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Das ist gelebte Solidarität, die uns in die Lage versetzt, auch in diesen Zeiten unterstützend, beratend und helfend zu wirken“, bedankte sich Waltraut Heus.