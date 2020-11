Bergedorf/Neuallermöhe. Gastronom Arne Meyer und Ehefrau Katja („Wein- und Friesenstube“, „Marschländer Elblounge“) erobern die Haspa-Filialen: In Neuallermöhe und an der Vierlandenstraße gegenüber von St. Petri und Pauli präsentieren sie sich aber nicht etwa kulinarisch – sie zeigen Geschmack in Sachen Wohndesign.

Wie seit zwei Jahren schon in einem Teil ihres Restaurants „Marschländer Elblounge“ am Spadenländer Hauptdeich und in Meyers Online-Shop sind in den beiden Haspa-Filialen jetzt Möbel und Wohnaccessoires zu sehen und zu kaufen – um Lust auf ein schönes Zuhause zu machen. „Für uns ist dieses zweite Standbein gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig“, sagt Arne Meyer, der in seiner „Wein- und Friesenstube“ in Ochsenwerder auch gastronomischen Außerhaus-Verkauf anbietet.

In Bergedorfs Haspa-Filiale stehen nun Wohnaccessoires

Bergedorfs Haspa feiert mit den Meyers eine Premiere, die viele Nachahmer finden soll. „Wir haben unsere Filialen zu Nachbarschaftstreffs umgebaut, in denen es eigentlich Lesungen, Vorträge und Konzerte geben soll. Weil das während der Pandemie nicht geht, viele Unternehmen aber stark unter den Einschränkungen leiden, bieten wir ihnen die Kulturfläche als Raum, sich kostenlos zu präsentieren, sofern sie unsere Kunden sind“, sagt Bergedorfs Haspa-Regionalleiterin Petra Wittenhagen. Das Angebot gelte auch für Vereine und andere Institutionen aus dem Bezirk.

Die Nachbarschaftstreffs sind fester Bestandteil der neuen Filialkonzepte. Das Begleitprogramm zur Bankberatung soll dabei nach einigen Wochen wechseln. Katja und Arne Meyer bleiben voraussichtlich bis Ende November.