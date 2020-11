Bergedorf/Büchen. Auf eine solche Laudatio hätte Michael Gartenschläger († 32) vermutlich gern verzichtet: Ausgerechnet Bergedorfs AfD hat den überzeugten Kämpfer gegen das Unrechtsregime der DDR und mehrfachen Fluchthelfer jetzt für sich entdeckt. Den Mann, der 1976 an der innerdeutschen Grenze bei Büchen gezielt von DDR-Grenzern getötet wurde, als er eine Selbstschuss-Anlage abmontieren wollte – damals bereits die dritte.

AfD-Fraktionschef Reinhard Krohn lobte den gebürtigen Strausberger und – nach dem Freikauf durch die Bundesregierung – späteren Lohbrügger in der jüngsten Bezirksversammlung als „Person, deren Würdigung parteiübergreifend als erstrebenswert bewertet werden sollte“. Seine Forderung nach langer Rede und dreiseitigem Antrag: Bergedorf müsse ihn aus Anlass des 60. Jahrestags des Mauerbaus am 13. August 2021 mit „einem Straßennamen, einer Gedenktafel oder Ähnlichem“ ehren.

Alle fünf anderen Fraktionen stimmten dagegen

Gartenschläger ist nach Kurt A. Körber die zweite Persönlichkeit der jüngsten Bergedorfer Geschichte, die die hiesige AfD für sich zu instrumentalisieren versucht. Während es bei Körber darum geht, die politische Diskussion um seine Mitgliedschaft in der NSDAP mit dem Bild des „verdienten Bergedorfers“ zu überstrahlen und so im bürgerlichen Lager zu punkten, scheint der DDR-Regimefeind sogar noch geeigneter. Wer kann gegen einen solchen Straßennamen sein? Noch dazu, wo Michael Gartenschläger bereits in Vergessenheit geraten ist.

Doch der Antrag fiel durch. Alle anderen fünf Fraktionen votierten dagegen. Ganz ohne Debatte.

Gut möglich, dass der Griff der Rechten nach Michael Gartenschläger ein Gedenken an den aktiven DDR-Gegner in Bergedorf nun unmöglich macht. Verdient hat er es nicht, wie zuletzt 2016 das Kultur- & Geschichtskontor mit einem ausführlichen Aufsatz im Lichtwark-Heft dargelegt hat: Autor und Vorstandsmitglied Jörn Lindemann beschreibt, wie Gartenschläger als 17-Jähriger wegen Schmiererei gegen den Mauerbau und eines Schuppenbrandes 1961 in der DDR zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Gartenschläger kam zunächst nach Reinbek

Nach zehn Jahren von der Bundesrepublik freigekauft, kam er zunächst nach Reinbek, 1972 dann nach Lohbrügge, wo er im Hochhaus Korachstraße 65 wohnte. Der gelernte Autoschlosser pachtete die heutige Nordoel-Tankstelle an der Kurt-A.-Körber-Chaussee mit Werkstatt, wo er auch Fahrzeuge für DDR-Fluchthelfer vorbereitet hat. Einige soll er selbst gefahren haben.

Weit über Deutschland hinaus bekannt wurde Michael Gartenschläger im Frühjahr 1976 durch das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Der Redaktion lieferte er Anfang April einen Selbstschuss-Automaten, den er nahe Bröthen bei Büchen selbst am Todesstreifen vom Grenzzaun abgebaut hatte. Das blamierte die DDR auf internationalen Parkett, hatte sie doch stets nur von „Attrappen“ gesprochen – und ein Jahr zuvor die UN-Menschenrechtskonvention unterschrieben, die genau solche Waffen verbot.

Er wurde zum Zielobjekt der Stasi

Das machte Gartenschläger zum Zielobjekt der Stasi, aber auch des Bundesgrenzschutzes und sogar der westdeutschen Justiz. Er starb in der Nacht auf den 1. Mai 1976 beim Versuch, den mittlerweile dritten Selbstschuss-Automaten abzumontieren. Wieder an derselben Stelle bei Büchen. Dieses Mal hatte ein Tötungskommando der DDR-Grenzposten auf ihn gewartet.

Wie heute bekannt ist, wurden insgesamt 120 Schüsse auf Gartenschläger abgegeben, neun trafen, mindestens einer war tödlich. Dass das von Stasi-Chef Erich Mielke persönlich beauftragte Kommando erfolgreich war, lag nach Recherchen von Jörn Lindemann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgerechnet am Bundesgrenzschutz: Auch der hatte Michael Gartenschläger in der Todesnacht unter Beobachtung – und teilte seinen Posten regelmäßig per Funk dessen Position mit. Die DDR-Grenzer sollen alles mitgehört haben.