Ostfriesische Folkband gastiert am 17. September in der Kirche St. Nicolai. Sie wollen ihr Publikum mit besonderer Musik begeistern.

Konzert in St. Nicolai Laway: Plattdeutsche Lieder und Friesenfolk in Altengamme

Altengamme. Die ostfriesische Folkband Laway ist am Sonntag, 17. September, zu Gast in Altengamme. Von 17 Uhr an werden plattdeutsche Lieder und Friesenfolk in der Kirche St. Nicolai an der Kirchstegel erklingen. Lieder und Tanzmelodien aus 40 Jahren Bandgeschichte stehen auf dem Programm des schon lange nicht mehr nur in Ostfriesland beliebten Ensembles.

1979 wurde die Band von Gerd Brandt in Jever gegründet und seitdem mehrfach bundesweit ausgezeichnet. Die erste Platte „Laat jo nich unnerkriegen“ hat schon lange Kultstatus und wurde mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik (1983) prämiert. Bis heute sind 15 Alben erschienen, die oftmals einen thematischen Schwerpunkt haben und mehrfach in die Liederbestenliste aufgenommen wurden.

Laway bringt plattdeutsche Lieder und Friesenfolk nach Altengamme

In den 1980er-Jahren war die Band vor allem für ihre politischen Inhalte bekannt. Bis heute hat sie ihr Spektrum immer mehr erweitert. Die meist plattdeutschen Lieder erzählen von den Menschen zwischen Moor und Meer und gerade ihre ausgefeilten Satzgesänge begeistern nicht nur ihre vielen treuen Fans.

Seit 2016 hat sich Laway generationsübergreifend verjüngt: Die musikalische Leitung hat inzwischen Keno von seinem Vater Ballou übernommen. Bandleader Gerd Brandt mit Gitarre und seiner ausdrucksvollen Stimme und der Multiinstrumentalist Jörg Fröse sind noch von der alten Formation dabei. Die neue weibliche Stimme bringt Carmen Bangert vom Global-Folk-Trio La Kejoca mit ein. Zusammen mit ihren Bandkollegen Jonas Rölleke und Keno Brandt bereichern sie die Arrangements mit Geige, Drehleier, Whistles, Bass und Percussion.

Neben den traditionellen Klängen finden so neue und spannende Melodien den Weg in ein neues Laway. Das Folkensemble liefert eine Mischung aus handgemachter Musik, tief gehenden Songtexten und traditionellen Liedern.

Weitere Infos zur Band im Internet unter www.laway.de.

