Bauarbeiten: Deichstraße abgesackt – Altengammer Elbdeich voll gesperrt

Ein Teil der Straße ist abgesackt: Die Baustelle am Altengammer Elbdeich. Ein Zaun schützt vor der steilen Kante, die durch die Baustelle entstanden ist.

Bauarbeiten in Altengamme

Bauarbeiten in Altengamme Straße abgesackt: Altengammer Elbdeich voll gesperrt

Altengamme. Der Altengammer Elbdeich ist zwischen Gammer Weg und Kirchenstegel wegen „Gefahr des abrutschenden Deiches“ bis zum 8. August voll gesperrt. Die Bergedorfer Verkehrspolizei meint damit nicht, dass der Deich wegbricht, sondern, dass Fahrzeuge im Bereich einer Baustelle direkt am Deich in die Tiefe stürzen könnten.

Dort befindet sich eine mehrere Meter tiefe Baugrube. Der alte Heizungsraum zwischen Wohnhaus und Deich wurde abgerissen und der darin befindliche Öltank entfernt, berichtet der Bauherr, der nicht namentlich genannt werden möchte. Der etwa 35 Jahre alte Öltank soll durch eine neue, moderne Heizanlage ersetzt werden. Kommende Woche soll ein Kran Betonfertigteile für den neuen Heizungsraum liefern. „Dann soll der Tiefbau erledigt sein“, sagt der Bauherr.

Straße abgesackt: Vollsperrung des Altengammer Elbdeichs

Er hatte die Erdbauarbeiten, welche Auswirkungen auf die Straße hatten, verspätet bei der Polizei angemeldet. Erst nachdem ein kleiner Teil der Straße in Höhe des Grundstücks aufgrund des Erdaushubs abgesackt war, wurde die Deichstraße am Montag, 24. Juli, für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Auf die Baustelle am Altengammer Elbdeich wird nur an der Kreuzung Gammer Weg/Altengammer Elbdeich hingewiesen. In der Gegenrichtung fehlt ein Hinweis.

„Es geht um den Sicherheitsabstand zur Kante der Baustelle“, sagt der Bauherr. „Er ist nun durch einen Bauzaun gewährleistet. Gerade in der Dunkelheit könnten Fahrzeuge, etwa Schwerlaster, der Kante sonst zu nahe kommen.“

Ende der Vollsperrung kann nur geschätzt werden

„Da dieser Sachstand ungeplant war, kann ein Ende der Vollsperrung nur geschätzt werden“, teilt die Polizei mit. Sie gehe von „mindestens zwei Wochen“, also bis zum 8. August (18 Uhr), aus. „Eine Umleitungsstrecke wurde bisher nicht ausgeschildert“, heißt es weiter von der Polizei. Autofahrer müssen allerdings keine großen Umwege in Kauf nehmen, sondern können die Baustelle über Kirchenstegel, Altengammer Hauptdeich und Gammer Weg in beide Richtungen umfahren.

Ein Hinweis auf die Sackgasse findet sich allerdings bisher nur an der Kreuzung Altengammer Elbdeich/Gammer Weg. Aus Richtung Kirchenstegel kommend werden Autofahrer nicht gewarnt. Kleine Fahrzeuge kommen an dem Bauzaun, der den Gehweg und gut die Hälfte der Fahrbahn auf der Deichstraße blockiert, vorbei.