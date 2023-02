Motor qualmt: Busfahrgäste flüchten auf A 25 in die Kälte

Hamburg. Ein Bus der Linie X80 war am späten Montagabend auf dem Weg zum ZOB Lauenburg, als er bei der Fahrt über die Autobahn 25 auf Höhe von Altengamme gegen 22.50 Uhr plötzlich auf dem Strandstreifen stoppen musste: Aus dem Motor drang Qualm.



Die Fahrgäste mussten den Bus verlassen, einige von ihnen hatten ein Fahrrad dabei. Sie warteten hinter der Leitplanke bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die die Einsatzstelle ausleuchtete und sicherte, die Fahrgäste betreute und den qualmenden Motor kontrollierte. Es stellte sich heraus, dass der Motor nicht brannte, sondern der Qualm durch Kühlwasserverlust verursacht wurde.

Polizei Hamburg sperrte die Autobahn kurzfristig

Die Fahrgäste konnten in einen Ersatzbus umsteigen, der kurze Zeit später am Einsatzort eintraf. Die Feuerwehr forderte die Polizei und Autobahnmeisterei an. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt und der Verkehr anschließend links an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Da es zu der Uhrzeit ein geringes Verkehrsaufkommen gab, hatte die Sperrung keinen Stau zur Folge.