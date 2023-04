Wassersport: Drachenboot-Team „Schachclub Schwarz-Weiss“ sucht Paddler

Hamburg. Das Drachenboot-Team „Schachclub Schwarz-Weiss“ vom gleichnamigen Verein bittet zu einem Tag der offenen Tür: Am Sonntag, 23. April, können Interessierte in das lange Paddelboot steigen und auf der Dove-Elbe ihr Geschick testen. Am Kurfürstendeich 43 (neben dem früheren Ortsamt) stehen die Wassersportler ab 11 Uhr für Fragen zur Verfügung.

Für Wassersport auf der Dove-Elbe stehen zwei Boote zur Verfügung

An Land wird es Kaffee und weitere Getränke, Kuchen und Würstchen für die Besucher geben. Für die Probefahrten stehen zwei vereinseigene Drachenboote und Paddel zur Verfügung. Beim Drachenbootsport komme es nicht nur auf Muskelmasse an, betont Rainer Kuhlmann, Kapitän des Teams „Schachclub Schwarz-Weiss“: „Viel wichtiger ist der Takt, dass die ganze Mannschaft gleichzeitig einsticht und zieht. Da kommt die Geschwindigkeit dann von ganz alleine.“

Mit den Probefahrten will der Verein in dem 23. Jahr seiner Existenz neue Mitglieder werben. Denn nach langer, coronabedingter Zwangspause stehen in diesem Jahr wieder einige Regatten auf dem Plan. „Egal, ob Mann oder Frau, egal, ob jung oder alt – in unserem Team findet jeder, der gerne draußen unterwegs ist und Spaß an der Bewegung im Team hat, seinen Platz“, sagt Kuhlmann.

Training jeden Mittwoch auf der Dove-Elbe

Wer an dem Sonntag keine Zeit hat, sich aber für die Sportart interessiert, kann jederzeit beim Training des „Schachclub Schwarz-Weiss“ vorbeischauen: Das Team trifft sich immer mittwochs ab 18.30 Uhr am Kursfürstendeich 43. Um 18.45 Uhr geht es dann für gut eine Stunde aufs Wasser. Für Fragen und Anmeldungen steht Kuhlmann telefonisch zur Verfügung: 0171/773 66 51.