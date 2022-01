Motorrad So bewältigt Bike-Spezialist Louis 60.000 Kundenanfragen

Die Mitarbeiter des Callcenters der Firma Detlev Louis am Rungedamm 35 im Gewerbegebiet Allermöhe arbeiten nun mit „iAgent“, einer ausgetüftelten Computersoftware, die ihnen die Kommunikation mit den Kunden auf den verschiedenen Kanälen deutlich erleichtert.

Europas Marktführer in Sachen Motorrad setzt künftig auf intelligente Software. Was die kann und was das für die Kunden bedeutet.