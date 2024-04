Hamburg. Hamburger Clubs, Kneipen und Restaurants laden zum Tanz in den Mai. Wo Sie feiern können, was die Karten kosten, wann Sie sparen.

Wie ließe sich dieser gefühlt ewig lange Hamburger Winter besser verabschieden und der Frühling fröhlicher feiern als mit einem Tanz in den Mai? In Hamburg laden am 30. April zahlreiche Clubs, Kneipen und Restaurants zu besonderen Partys. Das Hamburger Abendblatt hat zehn Tipps ausgewählt.

1. „Mai Ahoi!“ heißt es auf dem Museumsschiff „Cap San Diego“ auf der Elbe

„Mai Ahoi!“, so heißt die größte Party zum Tanz in den Mai in ganz Hamburg. Sagen jedenfalls die Veranstalter vom Museumsschiff „Cap San Diego“. Auf der Elbe feiern die Gäste beim Blick auf Hafen und Elbphilharmonie in vier verschiedenen Tanzbereichen: Gespielt werden dort jeweils Partyklassiker der 1970er-, 80er- und 90er-Jahre, aktuelle House-Clubsounds oder R‘n‘B. Außerdem gibt es bei gutem Wetter eine Open-Air-Bar.

„Cap San Diego“, Überseebrücke; Abfahrt: 21 Uhr; Karten ab 16,90 Euro. Ein VIP-Ticket (inkl. Sitzplatz und fünf Freigetränken) kostet 49,90 Euro.

Party auf dem Museumsschiff Cap San Diego gibt es auch in der Nacht zum 1. Mai. © Stefan Karstens-Stimmungsfaenger | Stefan Karstens-Stimmungsfaenger.de

2. Tanz in den Mai mit Getränkeflatrate im Küchenfreunde Kraftwerk

Auch die Küchenfreunde, die gleichnamige Restaurants am Lehmweg und im Grindel sowie das Herzstück an der Osterstraße betreiben, feiern ein großes Maifest – und zwar in ihrem Kraftwerk in Bahrenfeld. Ein DJ spielt beliebte Klassiker sowie aktuelle Hits. Die Karte kostet 49 Euro inklusive Getränkeflatrate für Bier, Wein, Prosecco und Softdrinks. Wer beim Tanzen hungrig wird, kann sich gegen Aufpreis die beliebte Küchenfreunde-Currywurst mit Madras Curry und Pommes frites mit Trüffelmayonnaise servieren lassen.

Küchenfreunde Kraftwerk, Leverkusenstraße 54; Beginn: ab 20 Uhr; Karte kostet 49 Euro.

3. Im Kent Club an der Stresemannstraße wird zu Soul-Klassikern getanzt

Der Kent Club Hamburg gleich neben der Neuen Flora, einer der wohl coolsten Clubs der Stadt, lädt ebenfalls zum Tanz in den Mai: Dennis Durant kommt mit seiner Soulband, spielt Klassiker von James Brown, Kool and the Gang, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Gloria Gaynor, Lionel Richie und vielen anderen Soul-Superstars. Wer zwischendurch ein bisschen Erholung vom Tanzen braucht, kann sich bei Klängen von DJ Gideon Schier vom Baltic Soul Weekender an der Bar entspannen, die eine ungewöhnlich große Auswahl an Cocktails und anderen Getränken bietet.

Kent Club, Stresemannstraße 163; Einlass: ab 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr; Karten kosten im Vorverkauf 36 Euro, an der Abendkasse 40 Euro.

Im Kent Clubs wird zum Tanz in den Mai Soul gespielt. Hier die Betreiber Christian Gerlach (l.) und Holger Stein. © Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

4. Goldbekhaus in Winterhude lockt mit Musik auf drei Ebenen

Im Goldbekhaus wird auch in den Mai getanzt – und zwar auf gleich drei Ebenen. In der Halle legt DJ Nartan Rock und Pop auf, DJ Janusz ist für Weltmusik-Klassiker zuständig und Kerlin da Silve lässt Swingsounds erklingen. Im Hof werden Getränke und Würstchen von Hanzz Wurst angeboten.

Goldbekhaus Winterhude, Moorfuhrtweg 9; Beginn: ab 20 Uhr; Karten ab 13,60 Euro.

5. Tanz in den Mai in Hamburg: Sasel-Haus bietet private Partytische

Die einen nennen es „Tanz in den Mai“, das Sasel-Haus spricht einfach von einer großen Tanzparty, die den Winter und die schlechte Laune vertreiben soll: Es gibt Livemusik von der Band Eightzero, Cocktails und falls Sie in einer Gruppe ab acht Personen feiern wollen, auch die Möglichkeit, für den Abend einen Partytisch zu reservieren.

Sasel-Haus, Saseler Parkweg 3; Beginn: 20 Uhr; Eintritt ab 19,50 Euro.

6. Polettos Winebar in Eppendorf wirbt mit „freundlichem Türsteher“

„Freundlicher Türsteher“ – damit wirbt Remigio Poletto, der in seiner beliebten Winebar in Eppendorf auch zum Tanz in den Mai bittet. Wer jetzt schon einen Tisch für den 30. April ab 20 Uhr reserviere, sichere sich den Tanzplatz. Marco alias DJ Mettbrot sorgt für die passende Musik.

Remigio Poletto in seiner Polettos Winebar in Eppendorf. Am 30. April lädt auch er zu einem besonderen Tanz in den Mai. © Marcelo Hernandez | Marcelo Hernandez

Polettos Winebar, Eppendorfer Weg 287; Reservierung unter winebar@poletto.de oder telefonisch unter 040/386 44 700.

7. In Hamburg in den Mai tanzen: In der Astra Brauerei gibt es Party und viel Bier

In der Astra Brauerei auf St. Pauli wird mit einer fetten Party in den Mai getanzt – und zwar auf zwei Tanzflächen. Dazu gibt es, Überraschung, jede Menge Astra, aber auch alle möglichen anderen Getränke für jene Gäste, die kein Bier mögen.

Astra Brauerei, Nobistor 16; Beginn: ab 21 Uhr; Eintritt: frei.

8. Café Schöne Aussichten setzt auf besonderen freiwilligen Dresscode

Im Café Schöne Aussichten wird am 30. April ebenfalls fröhlich in den Mai getanzt. Mit der sogenannten „Sorry Mama“-Party soll in Planten un Blomen mit bester Stimmung der Sommer begrüßt werden. Der Dresscode („black is beautiful“) ist jedoch quasi jahreszeitenneutral, allerdings auch kein Muss. Exklusiv aus Berlin kommt DJ Mekzim.

Café Schöne Aussichten, Gorch-Fock-Wall 4; Beginn: 23 Uhr, Ende: 4 Uhr; Tickets ab 22,50 Euro.

9. Hafenbahnhof feiert nicht nur den Mai, sondern auch sich selbst

Wer kostenlos in den Mai kommen möchte, der ist bei der Geburtstagsparty im Hafenbahnhof richtig: Der beliebte Partyort am Wasser wird am 30. April volljährig, feiert 18-jähriges Bestehen. Schon ab 17 Uhr darf man vorbeischauen, ab 19 Uhr gibt es Mai-Bowle und Musik.

Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276; Beginn: 17 Uhr; Eintritt: frei.

10. Tanz in den Mai: Besondere „Alster Work Cruise“ auf der „Goldbek“

Wer lieber auf der Alster als auf der Elbe feiert, der sollte an Bord des Retro-Dampfers „Goldbek“ kommen. Denn am 30. April lädt die Alster Touristik zu einer Sonderfahrt ihres beliebten Formats „Alster Work Cruise“. In Kooperation mit Gin Sul gibt es Getränke, verschiedene DJs legen auf.

„Goldbek“: Ab Anleger Jungfernstieg, Anleger 1; Boarding: ab 21.30 Uhr, Abfahrt: 22 Uhr, Rückkehr: 1 Uhr; Preis ab 49 Euro pro Person.