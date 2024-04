Kiel (dpa/lno). Ein Segler verunglückt mit seinem Boot auf der Kieler Förde. Er fällt in das zehn Grad kalte Ostseewasser. Zum Glück erkennen andere Freizeitkapitäne den Notfall und sorgen für eine schnelle Rettung.

Auf der Kieler Förde ist ein Segler mit seiner Jolle gekentert. Die Besatzung eines anderen Segelbootes beobachtete am Samstag den Mann, der rund 200 Meter vor dem Ufer von Strande trieb, und alarmierte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Wie die Rettungsgesellschaft weiter mitteilte, lief ein Seenotrettungskreuzer in Richtung der Ungücksstelle aus. Doch vor dem Eintreffen hatten andere Retter den etwa 40 Jahre alten Mann schon in ein Schlauchboot gezogen. Er wurde an Bord des Rettungskreuzers gebracht. Er habe in dem zehn Grad kalten Wasser eine leichte Unterkühlung erlitten, hieß es. Die Retter bargen auch die gekenterte Jolle des Mannes.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-838802/2 (dpa)