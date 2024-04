Hamburg. Wie das Wetter zur Herausforderung wurde, warum Katharina Steinruck aufgeben musste und wie oft Ersthelfer ausrückten. Haspa-Lauf im Überblick.

Ein Jahr mussten Lauf-Begeisterte warten, um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen, 28. April, fiel dann endlich der Startschuss für den Hamburg-Marathon 2024.

Im Abendblatt-Blog können Sie alles Wichtige zu dem Großevent nochmal nachlesen.

Kreislauf-Probleme und Klinik-Transporte beim Hamburg-Marathon

Zum Marathon-Ende gegen 16 Uhr zog Pressesprecher Reinald Achilles im Abendblatt-Gespräch ein erstes vorsichtiges Fazit. Man sei zufrieden mit dem Lauf. Wie oft, kam es auch in diesem Jahr zu einigen gesundheitlichen Zwischenfällen, vor allem Kreislauf-Problemen.

Der Hamburg-Marathon führte die Läuferinnen und Läufer quer durch die Stadt und auch an den Landungsbrücken vorbei. © Axel Heimken/dpa

"Hier und da gab es einige kleinere Vorfälle, vor allem mit Blick auf die steigende Temperatur. Im Großen und Ganzen ist alles im Rahmen geblieben", so Achilles. Dennoch reichte für einige Sportler die ambulante Hilfe nicht aus, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt kam es zu 428 Hilfeleistungen auf der Strecke, Einlieferungen ins Krankenhaus inklusive.

Hamburg-Marathon: Sieger im Ziel, was passiert mit Schlussläufern?

Während die Profis ihre Schuhe wieder abstreifen konnten, liefen die Hobby-Sportler weiter. Aber auch für die gibt es ein Ende – wenn auch nicht immer hinter der Ziellinie.

Offizieller Zielschluss war sechs Stunden nachdem die letzte Person gestartet war, am Sonntag war das gegen 9.50 Uhr, wie Pressesprecher Reinald Achilles gegenüber dem Abendblatt sagte. Gegen 16 Uhr wurde der Marathon dann offiziell beendet.

Aber was passierte mit all denen, die zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs waren? "Es wird immernoch etwas großzügig ausgedehnt aber irgendwann werden dann tatsächlich auch die Letzten eingesammelt. Die können dann in einen Bus einsteigen. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie die Strecke so verlassen, weil die Straße irgendwann wieder freigegeben werden muss", so Achilles.

Schnellste Frau bei Hamburg-Marathon ist Irene Cheptai

Bei 02:18:24 erreichte die Kenianerin Irene Cheptai das Ziel und ist damit die schnellste Frau im Hamburg-Marathon 2024.

Die beste Deutsche ist Rabea Schöneborn mit einer Zeit von 2:35:07.

Marathon-Sieger 2024: Bernard Koech gewinnt

Bernard Koech gewann den Hamburg-Marathon 2024 bei 2:04:23. Der Kenianer hatte bereits 2023 den Sieg eingestrichen – jetzt konnte er sich erneut freuen. Im Gespräch mit dem Abendblatt erzählte Koech, dass ihm der Wind zu schaffen gemacht hätte. Nach anfänglichem Rückenwind wartete auf die Spitzensportler ab Kilometer 30 "störender Gegenwind".

Bernard Koech hat den Hamburg Marathon 2024 als schnellester Mann gewonnen. Schon im Vorjahr schaffte es der Kenianer auf den ersten Platz.

Der beste Deutsche, Sebastian Hendel, empfand den Wind hingegen als "sehr schön, weil es schön erfrischend war", wie er gegenüber dem Abendblatt sagte. Er erreichte wenig später mit seiner persönlichen Bestleistung bei 02:08:50 das Ziel.

Benjamin Franke ist der beste Hamburger beim Haspa-Marathon 2024. © Witters

Hamburger Meister wurde Benjamin Franke vom Laufteam Haspa Marathon mit der persönlichen Bestzeit von 2:25:16 Stunden. "Ich bin mega happy", sagte Franke, nachdem er seine Freude auf den Knien sitzend herausgeschrien hatte.

Im Kostüm zum Hamburg-Marathon

Während die Spitzengruppe schon in Richtung Ziel unterwegs war, herrschte bei den Hobbyläuferinnen und -Läufern beste Stimmung. Insbesondere an den Landungsbrücken war die Begeisterung bei den Teilnehmenden und dem Publikum vor Ort groß.

Batman auf der Strecke zwischen Hohenzollernring und Eggersallee. © HA

Viele Sportbegeisterte waren verkleidet unterwegs. Ob als Kapitän mit Anker, laufender Jongleur, oder rennende Banane – viele Teilnehmende waren bei ihrer Kleiderwahl kreativ.

Nach dem Besuch von Fürst Albert und Ehefrau Charlène wurde es auch wieder königlich in Hamburg. Diesmal allerdings mit Laufschuhen an den Füßen.

Der "König" kommt: Royaler Besuch beim Hamburg-Marathon.

Einer der Läufer hatte sich vorab mit Krone, "Schwert" und Schaumstoff-Reichsapfel ausgestatt.

Business-Outfit mit Krawatte und Anzug mal anders: Eine Lauf-Gruppe im Partnerlook beim Hambug-Marathon.

Katharina Steinruck scheidet bei Hamburg-Marathon aus

Katharina Steinruck (34/Eintracht Frankfurt), die schnellste deutsche Läuferin im Feld, gab nach 20 Kilometern auf. Zuvor war sie an der Verpflegungsstelle gegen einen Tisch gelaufen. Abendblatt-Informationen zufolge konnte sie den Tisch nicht sehen, weil zwei Tempomacher vor ihr liefen.

Nach einem unbedachten Ausfallschritt griff sie sich an den hinteren linken Oberschenkel und beendete das Rennen unter Tränen. Offenbar hatte sie einen Krampf erlitten, möglicherweise einen Muskelfaserriss.

Katharina Steinruck musste nach 20 Kilometern beim Hamburg-Marathon aufgeben. © IMAGO/Beautiful Sports/ R.Schmitt

Für Kristina Hendel (27/SCC Berlin) war bereits nach 15 Kilometern Schluss. Am Donnerstag hatte sie die Diagnose Post Covid erhalten und damit eine Erklärung, warum ihr das Laufen in den Wochen zuvor schwerer als sonst gefallen war. Sie wollte dennoch in Hamburg starten, nach gut einer Stunde musste sie aber einsehen, dass dies nicht die beste Idee war.

Sonne über Hamburg – wie das Wetter zum Problem werden könnte

Nach Regen und Kälte in den letzten Tagen schien zum Lauf die Sonne über Hamburg. Was nach dem perfekten Wetter aussah, bescherte einigen zu späterer Stunde Kreislauf-Probleme.

Hendrik Pfeiffer, Deutscher Marathon-Meister von 2022, merkte in der Liveübertragung des NDR bereits kurz nach Start an, dass es bei der Wettervorhersage von 22 Grad zu Schwierigkeiten beim Kampf um die Bestzeit kommen könnte.

Der Hamburg-Marathon findet 2024 zum 38. Mal statt und erlebt eine echte Premiere. Mit 15.000 Teilnehmern ist das Großevent zum ersten Mal ausverkauft. © IMAGO / Tischler

18 Grad seien "noch tolerierbar" für Top-Leistungen. In der letzten halben Stunde könnte der Faktor Temperatur bei den Spitzenläufern aber noch eine Rolle spielen.

Pressesprecher Reinald Achilles sagte zum Abendblatt: "Wir hoffen, dass es nicht zu warm wird. Ansonsten läuft alles so, wie es sein soll". So lange es "einigermaßen kühl ist", sei nicht mit großen gesundheitlichen Zwischenfällen zu rechnen. Dennoch sei man "auf alles vorbereitet."

Hamburg-Marathon 2024 gestartet

Bei angenehmen 14 Grad hatten sie sich aufgestellt – die Hobbysportler und Profis. "Das war fast schon ein Frühstart", kommentierte NDR-Sprecher Wilfried Hark. Denn die Spitzensportler waren bereits um 9.29 Uhr losgelaufen. Um 9.30 Uhr starteten dann auch die Jedermänner- und Frauen.

Der Lauf am Sonntag war eine echte Premiere in der Geschichte des Hamburg-Marathons. Zum ersten Mal seit 38 Jahren war die Veranstaltung mit 15.000 Teilnehmern ausverkauft.

Hamburg-Marathon: Wichtiger Hinweis für Teilnehmer

Zur Startaufstellung einfinden, konnten sich die Teilnehmer bereits ab 8 Uhr in der Karolinenstraße / Ecke Lagerstraße.

Hier, in der Nähe des Heinrich-Hertz-Turms, endete der Lauf auch wieder. Damit es nach den 42,195 Kilometern quer durch Hamburg im Ziel nicht zum großen Gedrängel kommen konnte, wies die Haspa auf Facebook vorab auf Folgendes hin: "Verlasst bitte zügig den Bereich hinter dem Ziel. Auf diese Weise gebt ihr anderen Läuferinnen und Läufern Platz, die ebenfalls das Ziel erreichen."

Außerdem komme man so schneller an die verdiente Medaille.

Marathon: Streckensperrungen in Hamburg

Die Polizei warnte bereits vorab vor Verkehrsbehinderungen. Aufgrund des Haspa-Marathons wurde schon am Sonnabend mancher Orts gesperrt.

Außerdem fanden am Wochenende zahlreiche Demonstrationen und Aufzüge in den Bereichen St. Georg, Altstadt, Neustadt und St. Pauli statt.

"Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren."

Kinder-Marathon am Sonnabend: Anmeldungen ausverkauft

Bevor sich Spitzensportler und Hobby-Läufer wieder auf den Weg machten, fand am Sonnabend "Das Zehntel", der Kinder-Marathon, statt.

Seit 8.30 Uhr liefen zahlreiche Grundschüler durch Hamburg. In diesem Jahr waren es drei Läufe für die Kinder bis zur vierten Klasse.

Vor dem Start sammeln sich die Kinder in der Messehalle – hier werden später auch die Medaillen verteilt. © Hamburger Abendblatt

Um 14.30 Uhr wurden sie von Teilnehmenden aus Weiterführenden Schulen für die Klassen fünf bis 13 abgelöst. Die Siegerehrung war für 15.45 Uhr geplant.

Laut Veranstalter wurden alle zur Verfügung stehenden Startplätze restlos ausverkauft.

"Das Zehntel": Eltern bei Aufstellung für Kinder-Lauf nicht erlaubt

Beginn für "Das Zehntel" war um 8.30 Uhr. Der Veranstalter empfahl bereits früher dazu sein. Jeweils 30 Minuten vor Start konnen sich die Kinder aufstellen.

Eltern, Betreuer und Lehrkräfte sind bei der Startaufstellung allerdings nicht erlaubt. Gestartet wird auf der Karolinenstraße auf Höhe der Flora-Neumann-Straße. "Alle Läufe werden von Begleitläuferinnen und Läufern unterstützt."