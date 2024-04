Hamburg. Zwei Unfälle sorgen am Freitagmorgen für Stau und Chaos. Einer der Vorfälle wird die Einsatzkräfte wohl den ganzen Tag beschäftigen.

Der Verkehr auf der A7 in Richtung Norden steht am Freitag still. Grund dafür sind zwei Unfälle, die sich in den frühen Morgenstunden ereignet haben. Neben einem brennenden Auto bei Hamburg-Heimfeld sorgt aber vor allem ein Vorfall zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Bahrenfeld für enormen Stau: Dort laufen massenhaft Diesel aus einem aufgerissenen Lkw-Tank.

Gegen 5.21 Uhr krachte der Lkw aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Wohnmobil zusammen. Dabei wurde der Tank des Lasters schwer beschädigt, sodass Treibstoff austrat. Laut Feuerwehr handelt es sich aber nicht um den Tankanhänger, sondern um den, der im Fahrzeug verbaut ist. Verletzt wurde niemand.

Vollsperrung wg. Unfall #A7 zwischen AS HHVolkspark und AS HHBahrenfeld. Einsatzkräfte vor Ort. Transitverkehr ausweichen ü. #A1/#A21/#B205 @SH_Polizei @PolizeiHamburg @Polizei_WL — Autobahnverkehr Nord (@Autobahn_Nord) April 19, 2024

A7: Stau und Chaos bei Hamburg! Bei Lkw-Unfall läuft massenhaft an Diesel aus

Etwa 900 Quadratmeter sind derzeit auf der A7 verunreinigt. Die meiste Fläche davon in Richtung Süden, daher ist diese Fahrbahn voll gesperrt. Weil der Kraftstoff aber auch auf die entgegengesetzte Fahrbahn in Richtung Norden lief, gibt es dort eine Teilsperrung.

Wegen eines Unfalls mit einem Tanklaster ist die A7 am Freitagmorgen dicht. Die Polizei Hamburg sperrt daher die Zufahrt an der Anschlussstelle Volkspark. © Jakob Drechsler | Jakob Drechsler

Laut der Verkehrsleitzentrale der Polizei hat sich zwischen der Unfallstelle beim Volkspark ein etwa neun Kilometer langer Stau gebildet, der zur Stunde bis nach Schnelsen-Nord reicht. Das Problem: Wegen einer anderen Baustelle kann nicht beim Volkspark abgeleitet werden.

Feuerwehr Hamburg löscht parallel einen Fahrzeugbrand bei Heimfeld

Vonseiten des Polizei-Lagedienstes heißt es, dass die Einsatzkräfte wohl noch den ganzen Tag mit den Folgen dieses Unfalls beschäftigt sein werden. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Diesel von einer Spezialfirma beseitigt werden muss.

Eine weitere Ursache für den Stillstand auf der Autobahn ist ein Fahrzeugbrand, der sich nahezu parallel zu dem Dieselaustritt ereignet hat. Wohl wegen eines technischen Defekts hat ein Kleinlaster bei Heimfeld Feuer gefangen.

Zur Stunde sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, den Brand zu löschen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg. Anschließend soll das Fahrzeug zur Seite gezogen werden, dass die Teilsperrung aufgehoben werden kann.