Hamburg (dpa/lno). Fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft werden im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen. Dafür werden Sicherheitskräfte gesucht - auf einer eigenen Jobmesse.

Zur Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli suchen Hamburger Sicherheitsunternehmen zusätzliches Personal. Interessierte können sich an diesem Montag (10.00 Uhr) auf einer Jobmesse der Arbeitsagentur Hamburg über Angebote informieren. Nach Angaben der Arbeitsagentur werden in der Hansestadt schätzungsweise 1000 zusätzliche Sicherheitskräfte und Ordner benötigt.

Die Veranstaltung ist schon die zweite Jobbörse in Hamburg, die eigens für EM-Sicherheitspersonal ausgerichtet wird. Die Angebote richten sich sowohl an Fachkräfte als auch an Quereinsteiger, wie der Hamburger Arbeitsagentur-Chef Sönke Fock mitteilte. „Bei den Jobbörsen geht es neben befristeten Stellen zur EM auch um Festeinstellungen in den Unternehmen weit über das Turnier hinaus“, versicherte er. Zwischen dem 16. Juni und 5. Juli finden fünf EM-Partien im Volksparkstadion statt.

