Hamburg. Die Osterwoche in Hamburg beginnt nass und ungemütlich – und wird es auch bleiben. Doch Besserung kündigt sich an. Die Wetteraussichten.

Der April in Hamburg hat so begonnen, wie man es vom April in Hamburg erwarten durfte: mit wechselhaftem Aprilwetter. Nach einem trockenen Start des Ostermontags (1. April) zog am Vormittag teils kräftiger Regen auf. „Über Westeuropa und dem Atlantik tummeln sich diese Woche zahlreiche Tiefdruckgebiete, die ihre Wetterfronten zu uns schicken und so für unbeständiges Wetter mit Regen und Schauern sorgen“, sagt Markus Übel vom Deutschem Wetterdienst (DWD).

Im Tagesverlauf seien im Norden zehn bis 13 Grad zu erwarten, auf den Inseln und an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste nur acht bis zehn Grad. In der Nacht zum Dienstag (2. April) kühle es auf sechs bis acht Grad ab. Am Tage lockere die Bewölkung dann auf, es würden bis zu 14 Grad erreicht, wobei der Wind auffrische.

Wetter Hamburg: Am Wochenende wird es frühlingshaft

In der folgenden Nacht erwartet der DWD Werte zwischen fünf und sieben Grad, bei Aufklaren könne die Temperatur aber sogar auf den Gefrierpunkt sinken. Am Mittwoch (3. April) bleibe es unbeständig bei bis zu zwölf Grad. In Ostholstein seien unter dem Einfluss kühlerer und trockener Festlandsluft nur acht bis zehn Grad zu erwarten.

Und während der Süden Deutschlands für Donnerstag (4. April) bereits wieder auf 20 Grad hoffen darf, bleibt es im Norden stark bewölkt bei elf bis 15 Grad, wobei immer wieder Regen durchziehe. Erst zum Ende der Osterwoche ist Besserung in Sicht. DWD-Meteorologe Übel: „Am Freitag setzt sich der Aufwärtstrend bei den Temperaturen fort, es bleibt aber voraussichtlich gebietsweise noch unbeständig. Am kommenden Wochenende erwartet uns dann aber bestes Frühlingswetter.“ Im Süden dürfte der Sonnabend sogar zum ersten Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad werden.