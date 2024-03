Hamburg. Das Wetter präsentiert sich in Hamburg noch einmal von seiner freundlichen Seite. Doch Regen ist bereits in Sicht.

Restaurants, die ihre Tische nach draußen stellen, die Natur, die überall in der Stadt ihre ersten Blüten treibt: Man könnte sich an diesen sonnigen Frühlingsanfang in Hamburg gewöhnen. Aber so weit wird es wohl nicht kommen: Ein Ende des freundlichen und trockenen Wetters kündigt sich bereits an.

Bevor es allerdings so weit ist, holt uns noch einmal der Winter ein. „In den Nächten muss vielfach mit leichtem Frost gerechnet werden“, sagt Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Werden am Donnerstagnachmittag bei auflockernder Bewölkung in Hamburg noch acht Grad erwartet, sind in der Nacht zum Freitag minus drei Grad möglich. Immerhin: Es bleibt niederschlagsfrei.

Wetter Hamburg: Am Wochenende kommt der Umschwung

Am Freitag frischt laut DWD der Ostwind dann auf, und es gibt noch einmal viel Sonne bei bis zu zehn Grad. In der folgenden Nacht kann die Temperatur ein vorerst letztes Mal auf den Gefrierpunkt sinken. Am Sonnabend dann bleibt der Norden noch unter dem Einfluss des skandinavischen Frühlingshochs „Jasper“: Es wird bis zu elf Grad warm, an der See sind starke Böen möglich.

„Im Laufe des Wochenendes nähert sich sukzessive ein bisher noch unbenanntes Tief von der Biskaya, was wir vor allem in Form zunehmenden Windes zu spüren bekommen“, erklärt Hausen. Für den Sonntag seien bis zu zehn Grad, zudem viele Wolken und vereinzelt etwas Regen zu erwarten.

Lesen Sie auch

Nachts kühle es dann weniger stark ab – was angesichts des starken, an den Küsten sogar stürmischen Nordostwindes kaum spürbar sein wird. Dass es in der kommenden Woche aber noch einmal zu einem Spätwintereinbruch komme, sei auszuschließen.